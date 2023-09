Presidencia se reunirá con padres de Ayotzinapa para combatir manipulación de datos

El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que se reunirá este miércoles con los padre de los 43 normalistas de Ayotzinapa para combatir la "manipulación" sobre el caso y refrendar su compromiso de resolver el crimen antes del fin de su mandato.

El mandatario federal también dijo que era falso que el Ejército mexicano no haya querido entregar toda la información sobre lo ocurrido la noche del 26 de septiembre de 2014, cuando desaparecieron los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa.

Te recomendamos: EU ya entregó todas las grabaciones del Caso Iguala: López Obrador

"Sigue la investigación, y por eso quiero hablar con ellos, para informarles, para que no haya manipulación, porque no es cierto que el Ejército no haya entregado toda la información, es falso. El Ejército entregó toda la información”, dijo el presidente López Obrador.

Justicia Juez frena de manera indefinida proceso contra Murillo Karam por caso Ayotzinapa

Asío también, el presidente López Obrador aprovechó también para atacar a sus opositores, organismos internacionales como la ONU y la OEA y en especial al senador Emilio Álvarez Icaza, a quien llamó farsante, pues dijo que se han dedicado a lanzar mentiras sobre el caso Iguala.

"Ha sido un asunto también manejado por los conservadores, reaccionarios, en contra nuestra, y también para un grupo de pseudodefensores de derechos humanos aliados con organismos internacionales de derechos humanos, incluso de la ONU y de la OEA, que se han dedicado a medrar con el dolor de la gente”, recalcó.

➡️ Únete al canal de El Sol de México en WhatsApp para enterarte de las noticias más importantes

"Ellos viven muy bien, ganan muchísimo dinero, ganan en dólares y tiene un pensamiento también muy conservador muy reaccionario. Entonces están queriendo pues manchar la investigación que estamos haciendo, descalificar el trabajo que estamos haciendo”, concluyó el presidente.

|| Con información de EFE ||