Médicos de Hospital en Toluca protestan por falta de insumos ante Covid-19

Médicos y enfermeros del Hospital Licenciado Adolfo López Mateos en Toluca, Estado de México, se manifestaron contra autoridades y denunciaron la falta de insumos para atender a pacientes con Covid-19.

Los trabajadores señalaron que no tienen las medidas sanitarias adecuadas para atender casos del virus, además indicaron que ellos mismo tienen que comprar cubrebocas y guantes porque no son suficientes los que hay en la clínica.

"No nos dan el equipo personal como lo marca el reglamento. No tenemos las mascarillas N95, no tenemos nuestras batas de protección (...) Ellos nos dicen que no es necesario, sin embargo, con la experiencia que hemos tenido, nosotros, enfermería, es quien maneja los pacientes, quien los aspira, quien maneja secreciones y que estamos en contacto directo con ellos", señaló una enfermera en entrevista con El Sol de Toluca.

Ayer, la Secretaría de Salud reportó 132 nuevos casos del coronavirus en el país, elevando la cifra a un total de 717 personas contagiadas, entre ellas 73 en el Estado de México.

El director de Información Epidemiológica, Christian Arturo Zaragoza, informó que se registraron cuatro nuevos decesos relacionados con el coronavirus, con lo que el número de víctimas fatales subió a 12.

Más tarde, el presidente Andrés Manuel López Obrador exhortó a la población a quedarse en sus casas y seguir las medidas ejecutadas para frenar la propagación del virus que ha infectado a más de 600 mil personas y cobrado la vida de al menos 27 mil, amenazando con desencadenar una profunda recesión global.

"Si no prevenimos, se nos puede caer más la economía", dijo López Obrador. "Si no nos retiramos a nuestras casas, puede pasar esto, se nos van a disparar los casos de infección, y se nos van a saturar los hospitales, las camas, aun cuando estamos preparados. Va a ser algo desbordante", agregó más adelante.

El discurso contrasta con el mostrado en semanas pasadas, tras ser grabado en un acto público besando a una niña, y con el de otro mensaje más reciente en sus redes sociales donde pidió a los mexicanos que no dejaran de ir a las fondas y restaurantes, por el cual recibió muchas críticas.

|| Con información de Reuters ||