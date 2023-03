Título 42: así funciona la polémica política de deportación de EU a México

A casi tres años de que el expresidente de los Estados Unidos de América, Donald Trump, implementara el mandato denominado Título 42 durante el inicio de la pandemia, migrantes en Tijuana, así como el resto de la frontera norte, han mostrado su repudio a esta política y exigen que se termine.

La asociación Border Line Crisis reiteró que esta medida está poniendo en riesgo a las personas que huyen de la violencia en sus lugares de origen.

¿Qué es el Título 42?

El Título 42 es un protocolo sanitario que entró en vigor para evitar la propagación del Covid-19. El Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), es el organismo encargado de determinar si una enfermedad representa un grave peligro para el país, por lo que con la llegada de la pandemia en marzo del 2020 y con la aprobación del presidente en ese entonces, Donald Trump, prohibieron la entrada a Estados Unidos a cualquier persona sin autorización, con el fin de evitar la propagación del coronavirus.

Por lo que, esta medida permitió a las autoridades expulsar a los migrantes que recién hayan ingresado a Estados Unidos, negándoles la oportunidad de solicitar asilo o que un juez revise sus casos.

Las personas afectadas por esta política no pasan por un proceso de deportación, simplemente son expulsadas del país.

Desde que el Título 42 fue implementado el 21 de marzo del 2020, el país norteamericano ha expulsado de su país a más de 1.7 millones de migrantes por la frontera México-EEUU, de acuerdo con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (UNHCR).

En marzo de este año, migrantes caminaron desde el Puente México hacia la garita internacional para acompañar a una docena de solicitantes de asilo y exigir al país norteamericano que termine con esta medida, la cual califican como racista e inhumana.

¿Qué pasará con el Título 42?

En noviembre de este año un juez de distrito ordenó su eliminación, lo que propició la saturación en albergues, con una cifra de hasta seis mil migrantes en el estado, de acuerdo con los datos de la subsecretaria de Asuntos Migratorios de Baja California.

La solicitud de mantener el Título 42 fue presentada por 19 Estados de conservadores, argumentando que el levantamiento de esa medida, provocaría un daño masivo e irreparable.

Apenas el 19 de diciembre, la Corte Suprema de Estados Unidos suspendió temporalmente el posible levantamiento del Título 42, el cual estaba previsto para este 20 de diciembre con lo que terminarían las deportaciones "exprés" que se habían estado haciendo durante estos años.

El director de la Dirección Municipal de Atención al Migrante (DMAM), Enrique Lucero Vázquez, pidió mantenerse informados a cualquier cambio en esta decisión y quienes se encuentran en albergues o unidades deportivas, permanecer ahí hasta que exista certeza de que esta medida llegó a su fin.

Además, hizo un llamado a los migrantes y refugiados en Tijuana, para que no se desesperen y no intenten ingresar a Estados Unidos de manera forzosa o contratar abogados que no podrán resolver el tema.

