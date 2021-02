Segob supervisará concursos de belleza

La Secretaría de Gobernación y el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) vigilarán que en los certámenes de belleza y en la publicidad no se violente a las mujeres.

Esta semana, la Cámara de Diputados aprobó una reforma a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para considerar como violencia simbólica y mediática las imágenes, contenidos y eventos que refuercen estereotipos de género. El texto avalado establece que será la Secretaría de Gobernación y el Inmujeres los que determinen en primera instancia cuando una publicidad o un evento público agreda a las mujeres de manera simbólica o mediáticamente.

▶️ Mantente informado en nuestro canal de Google Noticias

En los cambios en la ley, que aún deben ser aprobados por el Senado, se define a la violencia simbólica como “la expresión, emisión o difusión por cualquier medio, de discursos, mensajes, patrones estereotipados, signos, valores icónicos e ideas que transmitan, reproduzcan, justifiquen o naturalicen la subordinación, desigualdad, discriminación y violencia contra las mujeres en la sociedad”.

Mientras que se considerará como violencia mediática la exposición, a través de cualquier medio de comunicación, de contenidos que de manera directa o indirecta promuevan estereotipos de género, así como la humillación, explotación, degradación, desigualdad, discriminación o cualquier forma de violencia contra las mujeres.

Es a partir de estas definiciones que las autoridades deberán definir si un comercial o concurso de belleza incurren en violencia contra las mujeres.

Frida Esparza, diputada federal e impulsora de la iniciativa, señaló que la responsabilidad de esta vigilancia recae en Segob e Inmujeres debido a que ocupan la Presidencia y Secretaría Ejecutiva, respectivamente, del Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres. “Estas autoridades son las primeras responsables en incorporar la violencia simbólica y mediática a sus instrumentos, políticas, servicios y acciones interinstitucionales para la prevención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres".

La diputada Esparza explicó que en las reformas y adiciones no se creó una instancia especial para vigilar este as- pecto, sino que se parte de las responsabilidades y atribuciones que se le otorgan a las autoridades del Sistema, estados y municipios.

Cortesía | Cuartoscuro

En entrevista con El Sol de México, argumentó que el dictamen busca erradicar la violencia "sutil" que hay contra las mujeres y poco a poco ir atacando las demás problemáticas que atentan contra el género. "¿Cómo se vende a la mujer en comerciales? ¿Cómo se utiliza como un objeto para vender o basándonos en la apariencia física o sexualizada para vender productos? Con la aprobación de ley el trabajo que tendrá el Estado ahora es erradicar y también trabajar en metodologías y políticas públicas para que la violencia disminuya", señaló la perredista.

La reforma señala que los concursos o cualquier otro tipo de evento que promueva estereotipos de género y con base en los mismos evalúen la apariencia física de mujeres, niñas y adolescentes, podrán ser catalogados como "violencia simbólica". La iniciativa impulsada también por las diputadas Guadalupe Almaguer y Beatriz Rojas, prohíbe a las instituciones públicas asignar recursos económicos para realizar esos eventos.

Según el dictamen de la iniciativa, hay concursos de belleza que reciben presupuesto estatal. Por ejemplo, Señora Belleza México Baja California recibió en 2020 8.6 millones de pesos del Comité de Turismo y Convenciones de Tijuana y el concurso Reina del Municipio de Colima tuvo un apoyo público de 28.4 millones de pesos. Estos y otros concursos establecen entre los requisitos para las interesadas poseer “belleza destacada de rostro y cuerpo”.

Aseveró que, de aprobarse en el Senado, estos recursos no podrían ir a estos eventos y advirtió que de no acatarse, se incurre en un delito por desvío de recursos. "Hay sanciones administrativas e incluso penales porque ya está la prohibición explícita de la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. No se puede destinar recursos a este tipo de eventos con estas características".

RECHAZAN QUE CONCURSOS COSIFIQUEN A MUJERES

Organizadores de certámenes de belleza negaron que en los concursos ejerzan algún tipo de violencia simbólica en contra de las mujeres al asegurar que en éstos se busca empoderarlas.

El director de Miss Coahuila, Javier Murad, consideró que las diputadas que presentaron la iniciativa deben conocer a fondo la mecánica de estos certámenes, “no sólo se considera la belleza, sino la integridad de las mujeres”.

OMG! Fallece Ximena Hita, Miss Aguascalientes 2020

Mientras que los organizadores de Tamaulipas defendieron estos eventos, al asegurar que hoy en día son una plataforma para el empoderamiento y crecimiento de la mujer y no lo que señala la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

"Yo siempre he respetado las decisiones de mis gobernantes, por algo están ahí, analizan, conocen, investigan, sólo que hay temas mucho más importantes que relacionar a un concurso de belleza con violencia simbólica de género”, aseguró Claudia Ceja, directora de Miss Culture Universe, concurso que se organiza en Tamaulipas.

Mientras, el coordinador del certamen Miss Guanajuato, Lucio Moreno, se mostró extrañado de que la Cámara de Diputados aprobara una reforma para considerar a los concursos de belleza como violencia simbólica de género, y rechazó que el evento que organizan fomente la violencia. Con información de Eloy Japhet /El Sol de León Carmen Jiménez /El Sol de Tampico y Christopher Vanegas /Noticias de El Sol de La Laguna