Senado rinde homenaje al poeta López Velarde con muro en letras de oro

El nombre del escritor y poeta Ramón López Velarde fue develado en “letras de oro’’ en el Muro de Honor del salón de sesiones del Senado de la República, en homenaje en su centésimo aniversario luctuoso.

Fue una sesión solemne donde se rindió homenaje al poeta, con la participación de senadoras, senadores e invitados, quienes destacaron su obra literaria y su herencia a los mexicanos.

El pasado 19 de junio se cumplieron 100 años del fallecimiento del poeta, que nació en Jerez, Zacatecas, el 15 de junio de 1888. Sufrió las consecuencias de la gesta revolucionaria, perdiendo familiares y bienes; y no sólo fue un revolucionario por su estilo modernista, sino por ser ferviente simpatizante de la causa democrática antirreeleccionista que encabezó Francisco I. Madero.

El senador Eduardo Ramírez Aguilar recordó que con valentía y arrojo, a través de sus letras, López Velarde evidenció y combatió a gobernadores y jefes políticos porfiristas durante la Revolución.

Fue un duro crítico de Victoriano Huerta y condenó enérgicamente el asesinato del senador Belisario Domínguez, y en los primeros meses de 1921, escribe su obra emblemática: Suave Patria.

Para el senador Miguel Ángel Mancera dijo estar convencido de que es el mayor homenaje que el Poder Legislativo ha realizado al poeta zacatecano: “Su obra es nuestro testamento, somos los herederos de esa riqueza y de la Patria impecable y diamantina a la que el ilustre poeta cantó’’.

“A pesar de morir muy joven, ha sido calificado como el último poeta modernista y el más grande e importante de su generación’’, señaló la senadora Susana Harp.

Además de El Minutero, dejó un un libro de poesía inédita: El son del corazón, que se publicaría en 1932. Javier Villaurrutia comentaba, recordó la senadora, a propósito de la generación de poetas modernistas: “ninguno es más íntimo, más misterioso y secreto que Ramón López Velarde”.

Ramón López Velarde nunca salió del país, pero su poesía le ha vuelto un hombre internacional y ha dado a conocer el nombre de Zacatecas, y de México, en espacios donde sólo la sensible escritura del artista con él puede llegar, evocó el senador Ricardo Monreal.

A los 16 años publicó la Revista Bohemio, con la que se presentó en el mundo literario. Su religiosidad y su idealismo eran inocultables; fue el poeta de la patria y del amor.

Monreal apuntó que Octavio Paz expresa con claridad y lucidez una verdad: toda su vida López Velarde buscó el amor, no importa que no lo haya encontrado o que, como es más probable, siempre haya querido no encontrarlo; porque estaba enamorado, más que de una mujer, del amor mismo.

Por medio de la poesía, también en el libro Zozobra, le cantó al recuerdo de Fuensanta y al nuevo amor de Margarita, el cual en palabras que también José Emilio Pacheco describe, se trata de este poema como el más intenso y más indescifrable de la poesía mexicana.

Con la ceremonia conmemorativa, se incluyó la declamación de un fragmento del poema "Suave Patria", a cargo del también poeta Hernán Bravo Varela; una pieza musical de violines y fue inaugurada una exposición de pinturas.