Es vergonzoso: hermanas de Octavio Ocaña denuncian vandalismo de capilla en su honor

La tarde del viernes 29 de octubre del 2021, a la edad de 22 años, falleció Octavio Ocaña, esto luego de una persecución en el Estado de México que todavía continúan investigando. El punto exacto de su muerte fue en la autopista Chamapa-Lechería; en esa zona, familiares, amigos, fans y demás seres queridos colocaron una pequeña capilla para honrar su memoria.

Este nicho fue una donación que realizó un grupo de influencers que siguió de cerca la carrera del actor de ‘Vecinos’; al interior pusieron una fotografía suya con una leyenda especial para recordarlo. Asimismo, sus padres colocaron una cruz con los datos de Ocaña que estaba rodeada de flores.

El pasado fin de semana la hermana del artista, Bertha Ocaña, reveló en redes sociales que alguien acudió a la capilla para vandalizarla y saquearla. Ella mencionó que esas acciones son una falta de respeto en contra de las personas cercanas al difunto, aseguró que los responsables tendrán que pagar por lo que hicieron.





Foto: Instagram @berthaocaa

Así quedó la capilla de Octavio Ocaña

Bertha Ocaña publicó un video en Instagram en el que habló acerca de lo sucedido, ella comentó que en los últimos días no ha podido de ir al lugar en el que murió Octavio, no obstante, señaló que siempre busca la manera de vigilar esa capilla.

“Yo no he tenido oportunidad de ir a la Chamapa donde perdió la vida mi hermano, pero estamos al pendiente y cuando se puede llevamos una veladora o unas flores, porque es lo que uno hace por sus muertos”, destacó la joven.

Ella agregó que ese monumento era parte de un obsequio que gente cercana le dio a la familia del actor, de la misma forma, tenía algunos objetos que colocaron Ana Lucía y Octavio Ocaña, los papás del hoy occiso.

Foto: Instagram @berthaocaa

“La capilla que fue regalada con muchísimo amor y cariño (…) Y de repente arrancaron la capilla, o sea se llevaron la capilla, es vergonzoso y decepcionante que como personas, como seres humanos, hagan esto”, detalló Bertha.

La también actriz explicó que el nicho quedó con suelo destrozado, solo con escombros y vidrios rotos, además, se llevaron la cruz y no encontraron otras cosas que estaban adentro: “Me pregunto cómo le hicieron para arrancar hasta el piso y romperlo, es una falta de respeto que no dejaran por lo menos la cruz”.

Lo último que se supo, es que una persona acudió a ese lugar para limpiarlo y poner un arreglo de flores blancas, después le tomaron una foto para subirla a la web como este mensaje: “Que la gente cagu* tus cosas por unos cuentos pesos no significa que el lugar deba quedar feo y triste”. Al poco tiempo Bertha agradeció el gesto.

Foto: Instagram @berthaocaa

“Aunque hoy ya no quede nada, estamos más de pie que nunca y eso no se va a quedar así no se preocupen que Dios los perdone y los ayude a sanar su corazón”, concluyó.

