Connacionales son víctimas de asaltos en su retorno a México

Los asaltos en la carretera Nuevo Laredo-Monterrey se recrudecen. De nuevo, amedrentan, roban, asaltan a los connacionales que cruzan la frontera. “Cuando entramos a Nuevo Laredo es meternos a la cuna de lobos. Nos van a comer”, afirma Rogelio Ávila, representante del Consejo Nacional de Legisladores y Migrantes, en Chicago, Illinois, quien se libró de un asalto en su camino a Zacatecas.

“Acabo de pasar por esto el martes (21 de julio). Lo sufrimos todos los paisanos. El miércoles asaltaron a un amigo mío, en la misma carretera. Los atracos son al medio día”, informó Ávila.

“A mí me sucedió a las 12:00 del día. Me quedé en Laredo, Texas, con mi familia para dormir tranquilos. Dijimos ‘si nos vamos de noche, nos van a asaltar’. Decidimos cruzar la frontera como a las 11:00 de la mañana. Tomamos tramo carretero a las 12 del día y le pregunté a un soldado: ¿cómo está el tema del cruce?, a lo que él me respondió ‘señor, le voy a decir, los están entroncando’”, relató Rogelio.

“Y continuamos. Veníamos por el boulevard Colosio y cuando se da vuelta hacia la izquierda, hacia el Retén del kilómetro 26, hay un semáforo y es donde está la Policía de Tránsito. Y ahí donde está el agente de tránsito, está el ‘halcón’”.

“Justo ahí, una Suburban blanca se coloca detrás de mí camioneta y hace unas llamadas. Dije ‘esto ya no me huele bien’. Cuando me hago al carril izquierdo, no avancé más de 200 metros y se me pega una camioneta Escape como modelo 2010. Tengo las placas.”

“Entonces, empieza la persecución y la corretiza. Me amenazan con arma de fuego, en mi puerta. Y mi reacción, como padre, para cuidar a mi familia, fue darme a la fuga”, relata.

“Fue cuando se me cruzan la camioneta blanca, pero en lugar de pararme, les aventé mi vehículo que venía cargado con donaciones de Chicago para gente de Zacatecas.

“Cuando ellos vieron que les iba a pegar se abren a la izquierda, se mueven, pero me siguen persiguiendo. Me gritan que me pare, que quieren hablar conmigo y se vino la persecución”.

“La camioneta, una Expedition negra, modelo entre 2002, se me cruzó adelante. A la altura de un gran letrero que dice “Bienvenido a Nuevo Laredo” estaban dos tipos abajo. Mi reacción fue regresarme en sentido contrario, No había de otra, pero algo sucedió y se dieron a la fuga. No sé qué pasó. Ya habíamos marcado al 911, a Emergencias. Mi esposa hizo la llamada y no pudo tomar video. Yo venía al volante con dos manos. Los niños asustados”, señala a El Sol de México.

“Esto sucede todos los días. Cuando llego al Retén del Kilómetro 26, no había seguridad. Un agente de la policía nos comentó que ‘pese a la pandemia, muchos paisanos vienen a México y la delincuencia organizada está agarrando todo, todo lo que le caiga’”, detalla.

Durante la entrevista, Ávila refirió que la policía está coludida con los maleantes. “En mi caso, cuando doy vuelta en el Kilómetro 26, inmediatamente se me pegan los malosos, casualmente”, declara.

“Con caravana o sin caravana, las autoridades están coludidas. Las caravanas se dan solo en el Patio donde se expiden los Permisos Temporales, pero cuando sacas tu permiso para cruzar la frontera en los Consulados en Estados Unidos y tienes tu permiso vigente, no sabes y cruzas directo. Y es cuando te atracan”, explicó.

“La verdad, es que ya nos dejaron solos. Le pido al presidente López Obrador, que ya se tiene que hacer algo”, exclamó.

- ¿Tienen idea de quienes son esos ladrones?

- Sí, son del Cártel del Noreste. A diario los tenemos encima de nosotros. Las autoridades se dan cuenta. Ahí están los soldados y la Policía Federal. Yo he denunciado. Hacemos las caravanas “Bienvenido paisano”, con el coordinador del Consejo Nacional de Legisladores y Migrantes, José Martín Carmona y el senador José Narro (PT). Los federales también llevan su moche.

“El Instituto Nacional de Migración (INM) están también en el retén del kilómetro 26 y se dan cuenta de quienes pasan bien cargaditos. Somos presas muy fáciles. Venimos con niños, con familias y confiados. Pero al entrar a nuestro país, esta es la realidad”.

“Hacemos un llamado a nuestro Presidente López Obrador qué nos apoye. Él dice que somos héroes por el envío de remesas. Pues que nos proteja a los héroes”.

“Llegamos todos asustados, pero bien. Haré la denuncia en la Fiscalía en Zacatecas, porque tengo las placas de una de las camionetas en las que roban. Lo tengo que hacer”.

“Ya me comuniqué con el subsecretario de América del Norte, de la Cancillería, Jesús Seade. Me dijo que hiciera el escrito y él me ayudaba para hacerlo llegar a las autoridades, comentó”.

En este tema sí nos quedamos callados y no denunciamos, siguen y siguen robando. Esto no puede seguir más así, dijo don Rogelio Ávila.