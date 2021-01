“¡Ya basta de este circo mediático de Laura Zapata!”, exigen familias de huéspedes en asilo

Estamos muy preocupados y muy enojados por nuestros residentes (...) ya basta de este circo mediático” de la señora Laura Zapata, quien permanece en Le Grand Senior Living junto con su abuelita, si todo es tan malo y todo está tan mal ¿por qué sigue ahí?, se preguntó Ernesto Cisneros, quien tiene a su mamá en ese asilo.

Dijo que Laura Zapata se encuentra en el lugar “comiendo de a gratis e inquietando a todos. Si todo es tan malo y todo está tan mal ¿por qué sigue ahí? Pues el mundo al revés, ¿no? Entonces, qué quiere (...) Yo no me quiero meter en otros líos, pero tampoco me voy a prestar a que nos use para sus intenciones raras, y que va a sacar un disco, no se vale, de veras, no se vale”.

En entrevista con El Sol de México, anunció que los familiares de los más de 50 adultos mayores que residen en el lugar pedirán al gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo, su intervención debido a que peligra la salud de sus seres queridos.

Laura Zapata denunció que su abuela, Eva Mange, fue maltratada al interior de este asilo, por lo que la Fiscalía del Estado de México y el equipo correspondiente entró al lugar, rompiendo así la cuarentena de 320 días que tuvieron para evitar exponerse al Covid-19.

Ernesto Cisneros denunció que debido a acusación mediática que hizo Zapata “se empiezan a romper protocolos estrictos que se tenían desde hace 310 días que llevan encerrados. A ver, a mi mamá la veo a través de un vidrio, yo no he podido tocar a mi mamá en 310 días (...) entra el MP, entra la médico legista, entra el no sé qué, entra el de Cofepris”.

Explicó que todos los adultos mayores continúan viviendo en el asilo porque sigue siendo la casa de cada uno de ellos; “a ver, lo que está haciendo la Fiscalía (General de Justicia del Estado de México) es vinieron con una suspensión provisional y le dieron ciertos días a esta institución para que presentara una serie de documentos para el cumplimiento de las acciones que se hicieron, de la diligencia que se hizo, pero en el inter, para el show, pues por qué no, pusieron ahí unos sellos.

“Nadie puede impedirle a usted que ya no entre a su casa, ¿no?, pues exacto, esa es la casa de 52 personas adultas mayores, porque es un lugar privado, no es una institución pública”.

Y añadió: El DIF no tiene nada qué hacer ahí, nosotros ya no vamos a permitir que pasen, vamos a hacer una valla humana los familiares la siguiente vez que quiera entrar cualquier autoridad ahí, ya no lo vamos a permitir porque es la casa de nuestros familiares, ya estuvo, ya, ya estuvo. No se vale tanto circo, pan y circo, pues no. Y exigimos que esta señora se retire inmediatamente con su abuelita”.

Los servicios en la casa, dijo, son “de primerísima calidad, nunca en cuatro años he tenido una queja para el lugar, al contrario, lo único que puedo obtener es agradecimiento por todo el amor, por todos los cuidados que la institución y todo su personal; desde las señoras que limpian los cuartos, quien cocina, quien les sirve su comida, quienes les dan las manualidades, las actividades, todos lostarapeutas, en fin es un gran equipo”.

Además, manifestó que su mamá, que se encuentra en el asilo desde hace cuatro años ya está amparada: “A mi mamá ya nadie la puede sacar de ahí y aquí sí, aquí sí interviene derechos humanos también, porque ya es un acto autoritario de gobierno contra un particular, entonces aquí sí, aquí no es de dos particulares, aquí es un acto de influyentismo, y todo aparenta que está usando todo esto esta señora (Laura Zapata) que parece que se quiere lanzar luego por una candidatura con el partido de la maestra (Elba Esther Gordillo) y nosotros no nos vamos a prestar a seguirle el circo a esta señora, por eso salimos a dar declaraciones”.

El señor Ernesto Cisneros, quien se dijo portavoz de las familias que tienen a sus seres queridos en ese lugar, advirtió: “No nos vamos a quedar de brazos cruzados, ya contratamos a varios abogados, ya están trabajando en todas las demandas, no nos vamos a quedar de brazos cruzados contra esta señora”.