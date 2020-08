A África, lo peor de la pandemia está por llegar

JOHANNESBURGO. La pandemia de Covid-19, que al principio progresó más lentamente en África, se está acelerando en el continente y es fuente de preocupación para la Organización Mundial de la Salud (OMS).

El último balance dio cuenta de 860 mil contagios en el continente y alrededor de 18 mil decesos, cifras bajas, en comparación con Europa o Estados Unidos.

Pero el director de emergencias sanitarias de la OMS, Michael Ryan, expresó recientemente su preocupación por la "aceleración" de la epidemia en África, donde los sistemas sanitarios tienen carencias.

Medidas de confinamiento tempranas y estrictas "permitieron retrasar la propagación" de la enfermedad, señaló Mary Stephens, experta de la oficina de la OMS en África. Pero la epidemia se acelera, pues muchos países flexibilizaron restricciones para favorecer la economía.

SUDÁFRICA, EL EPICENTRO

Sudáfrica es de lejos el país más afectado, con 450 mil contagiados (quinto en el mundo) y más de siete mil muertos.

La tasa de mortalidad es baja, pero las cifras pueden estar subestimadas, según expertos. El ministro de Salud, Zueli Mjize, advirtió que el pico llegará entre agosto y septiembre.

Nigeria, con 200 millones de habitantes, es el segundo más damnificado de la región: 41 mil casos, y 860 muertes.

Pero, las cifras podrían ser superiores ya que Nigeria realiza apenas tres mil pruebas cotidianas, un décimo respecto a Sudáfrica, mucho menos poblada. Lagos, su capital económica y epicentro del brote pronto no dispondrá de lugares donde aislar enfermos, advirtió el responsable sanitario municipal, Akin Abayomi.

Por su parte en Kenia triplicó los casos en un mes, con casi 18 mil constatados, y 285 muertes. Por presión del sector privado, recientemente se levantó la prohibición de salir o ir a Nairobi y Mombasa, principales focos de la epidemia.

Pero el presidente Uhuru Kenyatta anunció una prohibición de venta de alcohol en restaurantes y extendió un mes el toque de queda nocturno, para contener la propagación de covid-19.

Las escuelas primarias y secundarias reabrirán en enero de 2021.

CAMERÚN SIN CONFINAMIENTO

Camerún, que no impuso confinamiento estricto, es el más afectado de los centroafricanos, con más de 16 mil casos.

"El primer tope de la epidemia ocurrió entre fines de junio y comienzos de julio", según Yap Boum, representante para África de Epicentro, la rama de investigación y epidemiología de Médicos sin Fronteras.

Pero "no significa que la pandemia haya terminado, ¡no!", insistió.

Yibutí, pequeña nación con un millón de habitantes, es el segundo más afectado en África Oriental en cuanto a infectados (más de cinco mil). Aún así, el gobierno alaba su capacidad de tests (5% de la población) y su gran trazabilidad de casos.

Tanzania es uno de los pocos países del mundo que niega la gravedad del coronavirus. A fines de abril publicó su último informe: 509 infectados.

El presidente John Magufuli afirma que ya no hay contagios. "Es la razón por la que no usamos mascarillas. ¿Cree que no tenemos miedo a morir? Es porque no hay Covid", afirmó.