Actuación de bandas ecuatorianas refleja la estrategia del narco mexicano, según expertos

Los ataques llevados a cabo el martes por bandas criminales de Ecuador refleja la estrategia de choque que las organizaciones narcotraficantes mexicanas han tomado en otras ocasiones para evitar la detención de capos, según expertos consultados por EFE.

Ecuador vivió una jornada de violencia que dejó al menos ocho muertos en distintos actos, la toma temporal de un canal de televisión por parte de un grupo armado en Guayaquil, automóviles incendiados, amenazas a universidades, instituciones del estado y comercios.

Mundo Ejército de Ecuador ha aprehendido a cerca de 70 personas tras brote de violencia

Los incidentes comenzaron tras la fuga de José Adolfo Macías, alias "Fito", líder de "los Choneros", una de las bandas criminales más peligrosas del país con presuntos nexos con cárteles mexicanos.

"Están copiando la estrategia de los cárteles mexicanos", opina Gerardo Rodríguez, profesor de gobernanza global y seguridad en la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP), con relación a cómo actuó el Cártel de Sinaloa cuando las autoridades mexicanas detuvieron a Ovidio Guzmán, hijo de "el Chapo", en 2019.

Aun así, tanto él como el experto en materia de seguridad David Saucedo descartan que el narcotráfico mexicano esté directamente involucrado en la ola de violencia en Ecuador.

"Ningún cártel mexicano se ha atrevido a hacer este tipo de actos de terror", aclara Rodríguez.

En el suceso conocido como "culiacanazo", "lo más cercano" a lo ocurrido en Ecuador esta semana, el Cártel de Sinaloa desató una ola de violencia tras la detención de Guzmán, por lo que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ordenó soltarlo.

"Cuando hay un operativo de captura (...) o se anuncia que se van a reforzar las medidas en esta materia, ellos deciden lanzar una acción de violencia preventiva para evitar que el gobierno (ecuatoriano) de (Daniel) Noboa siga con estas acciones", explica Rodríguez.

Saucedo también advierte de que los altercados podrían ser fruto de la "experiencia" desarrollada por los cárteles mexicanos, organizaciones que han dado su respaldo a la estrategia de las bandas ecuatorianas "sin ninguna duda".

Intereses de los cárteles mexicanos en Ecuador

Ambos puntualizan que, si bien los cárteles mexicanos no tuvieron influencia en la violencia de esta semana, sí tienen intereses económicos en Ecuador, pues es una ruta para el narcotráfico desde Colombia hacia México y Estados Unidos.

Rodríguez resalta que instituciones internacionales han advertido de los vínculos entre "los Choneros" y el Cártel de Sinaloa, así como entre "los Lobos" y el CJNG, grupo que quiere controlar "más territorios" en México y otros países, como Ecuador.

Mundo Estados Unidos ofrece asistencia a Ecuador ante la ola de violencia

Saucedo asegura que el narcotráfico mexicano, para "hacer alianzas con las mafias locales" ecuatorianas y que se expandiesen, les ha proporcionado "dinero, hombres, armas y drogas".

Esta situación, opina, llegó a un punto de no retorno en agosto de 2023 con el asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio, quien había recibido amenazas de muerte del líder de "los Choneros".

El presidente mexicano, quien este miércoles condenó la violencia y ofreció su apoyo a Ecuador, cuestionó entonces la versión sobre que el Cártel de Sinaloa estuvo detrás del magnicidio.

"No me atrevería a adelantar nada sobre los motivos porque no hay elementos. Son, si acaso, hipótesis y pueden ser hasta conjeturas, no hay que olvidar que siempre, y más en tiempos electorales, se inventan cosas", declaró en su momento el mandatario mexicano.

Bandas colombianas que quieren desestabilizar

Quienes sí tienen intereses en desestabilizar a Ecuador, según el profesor de la UDLAP, son las "bandas criminales colombianas", concretamente el Clan del Golfo.

"Es factible porque los cárteles colombianos están en búsqueda de socios, de aliados y que no tengan un vínculo totalmente directo con los mexicanos", argumenta Saucedo, quien advierte del "matrimonio a la fuerza" entre ambas bandas.

El narcotráfico colombiano, explica, "ve con recelo" a sus homólogos venezolanos y ecuatorianos porque "antes, el pastel" de la venta de cocaína "se repartía entre dos, las mafias colombianas y mexicanas", y ahora hay dos factores más en la ecuación.

Sin embargo, no ve suficientes pruebas de que bandas colombianas estén detrás de los sucesos violentos en Ecuador.

Ante este rompecabezas regional, Saucedo aboga por un "esfuerzo continental" que coordine las acciones de los países involucrados, como México, que deberá aportar, sobre todo, "información" para poder cerrar las rutas del tráfico.

"Mientras que las mafias (...) sí cuentan con este esquema de colaboración, cooperación y financiamiento, (...) este esquema de colaboración no existe entre los gobiernos de América Latina y fuerzas de seguridad para afrontar al narco", remarca.