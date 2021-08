Andrew Cuomo renuncia como gobernador de Nueva York tras acusaciones de acoso sexual

Andrew Cuomo presentó este martes su renuncia como gobernador de Nueva York tras las acusaciones de acoso sexual que hicieron al menos 11 mujeres en su contra.

"Creo que, dadas las circunstancias, la mejor manera en que puedo ayudar ahora es si me hago a un lado y dejo que el gobierno vuelva a ser gobierno", dijo en conferencia de prensa.

La dimisión se hará válida en 14 días y será la vicegobernadora demócrata, Kathy Hochul, quien lo supla, convirtiéndose así en la primera mujer en ocupar el cargo.

“Estoy preparada. Apoyo la decisión del gobernador Cuomo de renunciar", señaló Hochul en un comunicado.

La decisión se anuncia en medio de los esfuerzos de la Asamblea Legislativa para que Cuomo dejara de estar al frente de Nueva York mediante un proceso de impeachment.

Sumado a la investigación realizada por la Fiscalía donde se afirmó que sometió a sus empleadas a besos no deseados, manoseó o las tocó de forma inapropiada, hizo comentarios insinuantes sobre su aspecto y su vida sexual, creando un ambiente de trabajo “plagado de miedo e intimidación”.

Cuomo se declara inocente y se disculpa

"He cometido errores y lo reconozco", destacó ante los medios de comunicación, al reiterar su supuesta inocencia y asegurar que los señalamientos se tratan de malinterpretaciones, "solo quería ser amable"; sin embargo, dijo que acepta “toda la responsabilidad” si ofendió a alguien.

"Les quiero dar las gracias a estas mujeres que sinceramente presentaron sus quejas, no es fácil hacerlo, pero ustedes han hecho un servicio importante. Ustedes me enseñaron y a otros una lección importante, las fronteras personales deben ampliarse y protegerse. Yo acepto plena responsabilidad".

Al recordar algunos de sus logros como gobernador de Nueva York, Cuomo aprovechó para disculparse con las mujeres que lo acusan de acoso sexual.

"Me quiero disculpar profundamente con las 11 mujeres que puede haber ofendido. He sido demasiado informal con la gente, abrazo y beso a la gente casualmente, a las mujeres y a los hombres. Lo he hecho toda mi vida".

"En mi mente, nunca crucé la línea con nadie", añadió. "Pero no me di cuenta de hasta qué punto se ha redibujado la línea".

Desde que se hicieron públicos estos señalamientos, el gobernador se ha declarado inocente, incluso, a pesar del gran escándalo, planeaba presentarse a la reelección de 2022.

Cuomo acusa intereses políticos por su renuncia

Andrew Cuomo acusó que detrás de todas las presiones para que presentara su renuncia como gobernador de Nueva York, "hay muchas agendas políticas en juego y muchos intereses detrás”.

Sin embargo, aceptó su responsabilidad de los hechos aunque subrayó que "en mi caso no existieron ni tampoco un análisis serio”, al recordar que ha sido el gobernador que más mujeres ha tenido en puestos ejecutivos en Estados Unidos.

“El ambiente político está muy caliente y se sobre reacciona a todo", dijo.

Un año antes de estos señalamientos, el gobernador con tres mandos de "la gran manzana", fue ampliamente aclamado por sus informes diarios y su liderazgo para enfrentar la pandemia del Covid-19.





Con información de AFP