Argentina considera no pagar al FMI

BUENOS AIRES. Argentina enfrenta horas clave para saber si llega a un entendimiento con el FMI para refinanciar el préstamo de más de 40 mil millones de dólares otorgado en 2018, en la víspera de tener que afrontar un vencimiento que, de no pagarse, acercaría al país a un 'default' de su deuda con el organismo.

El Gobierno de Alberto Fernández, que negocia contrarreloj un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) tras más de un año de conversaciones, debe afrontar, entre hoy y el martes próximo, vencimientos por unos mil 100 millones -previos a los alrededor de tres mil millones que vencen en marzo-, en un escenario marcado por las menguadas reservas de dólares del Banco Central.

Pero una vez vencido el primero de los dos pagos, por más de 700 millones, el Ejecutivo no aclara si lo hará: "Lo sabremos en las próximas horas, porque todo depende de cómo avance la negociación", aseveró la portavoz, Gabriela Cerruti.

En medio del hermetismo, la funcionaria insistió en que esas conversaciones —alargadas en el tiempo por las diferencias entre el Argentina y el organismo por el sendero fiscal que debe aplicar el país— están siendo lideradas por el presidente y el ministro de Economía, Martín Guzmán.

El martes pasado, la economista jefe del FMI, Gita Gopinath, abogó por que el programa que se pacte sea "sensato y creíble" y sirva para mejorar los "desequilibrios" económicos para ayudar a los argentinos "a recuperarse y salir de las dificultades en las que se encuentran".

En las últimas semanas, la posibilidad de incurrir en un cese de pagos más de los tantos que ha tenido Argentina en su historia, ha impactado en los mercados, con los bonos argentinos a la baja y aumento del riesgo país; mientras el dólar bate récords ante el siempre devaluado peso tanto en las cotizaciones oficiales como en el mercado informal.

Mientras, siguen las manifestaciones convocadas por partidos opositores de izquierda y organizaciones que exigen no pagar la deuda y emplear ese dinero en política social. Y constante es el enfrentamiento entre el Gobierno y el principal frente opositor, Juntos por el Cambio.

"No ayuda y genera más incertidumbre que a 24 horas de este vencimiento todavía no sabemos si se paga, si no... Los mensajes contradictorios del Gobierno", señaló elopositor alcalde de Buenos Aires.