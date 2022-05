Argentina pide reunir a la CELAC durante la Cumbre de las Américas

BUENOS AIRES. Argentina, que ostenta la presidencia anual de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) impulsará la celebración en Los Ángeles, California, durante la próxima Cumbre de las Américas —a celebrarse del 6 al 10 de junio entrantes— de un encuentro de los presidentes y jefes de misión de los países integrantes de la Celac que acudirán a la cita.

Mientras, en México el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que esperará que se giren todas las invitaciones para definir si acude o no a la reunión.

Fuentes oficiales del Gobierno de Alberto Fernández dijeron a EFE que se trataría de un "desayuno de trabajo" que tendría lugar en el mismo centro de convenciones que será sede de la Cumbre organizada por el Gobierno de Joe Biden.

La organización de esta reunión se produce en medio de la polémica por la decisión de Washington de no invitar a ni a Venezuela ni a Nicaragua, con dudas aún sobre si vetará también a Cuba, situación que lleva a países como México y Bolivia a declinar acudir si se excluía a esos países.

Fuentes argentinas recalcaron que este encuentro no se superpondría con la agenda oficial de la Cumbre de las Américas y valoraron que con él se busca visibilizar la agenda de los países de la Celac.

Con el anuncio oficial de que Venezuela y Nicaragua, cuyos gobiernos son desconocidos por Estados Unidos, queda la duda de si López Obrador asistirá a la reunión convocada por Joe Biden.

“Vamos a esperar que formalmente nos respondan y a partir de ahí vamos a tomar una decisión. No se trata de confrontarnos. El presidente Biden es una gente respetuosa, siempre me habla de respeto a la soberanía, siempre piensa en que debemos mantener una relación en pie de igualdad y estamos en espera de que se lleve a la práctica el principio de que los países somos libres, independientes y soberanos, y que no se puede excluir a nadie”, dijo López Obrador ayer durante su conferencia mañanera.

Argentina y México mantienen la postura de que todos los países del continente deben ser invitados a la Cumbre.

El jueves, el asesor especial del Gobierno de Biden para la Cumbre, Christopher Dodd, se reunió en Buenos Aires con el presidente argentino. Tras el encuentro el funcionario estadounidense dijo que espera que el país suramericano sea un "participante activo" en la cita.

Mientras, la polémica por las invitaciones a la Cumbre alcanzó a los legisladores estadounidenses. Congresistas demócratas piden a Joe Biden reconsiderar la exclusión de Cuba, Nicaragua y Venezuela, al advertir que puede perjudicar los intereses estadounidenses en la región.

En una carta fechada el 26 de mayo, 15 congresistas señalaron que la omisión de estos tres países podría socavar la posición de Estados Unidos en la región.

“Creemos firmemente que la exclusión de países podría poner en peligro las relaciones futuras en toda la región y poner en riesgo algunas de las ambiciosas propuestas de políticas que su administración lanzó", escribieron, en alusión a la iniciativa 'Build Back Better World' con la cual Biden apunta a contrarrestar la influencia de China en Latinoamérica. Con información de Rafael Ramírez