Ataque con drones alcanza tanque de almacenamiento de petróleo en aeródromo ruso

El aeropuerto de la región rusa de Kursk, en la frontera con Ucrania, sufrió esta madrugada un ataque con dron, informó el gobernador local, Román Starovoit.



"Como resultado del ataque con dron se incendió el tanque de almacenamiento de petróleo del aeródromo", escribió Starovoit en Telegram.

El gobernador agregó que no hay heridos a raíz del suceso. "El incendio está localizado", apuntó. El aeropuerto de Kursk fue cerrado para la aviación civil el 24 de febrero, día del inicio de la campaña militar rusa en Ucrania.

Oil depot on fire after drone attack on airfield in Russia's Kursk



Governor Romam Starovoit reported about this at 5:21 AMhttps://t.co/NHL65ZKnbr pic.twitter.com/eOjAcsSkfr — Euromaidan Press (@EuromaidanPress) December 6, 2022

Rusia acusó ayer a Kiev de haber atacado con drones los aeródromos militares de Riazán y Sarátov, bases de la aviación estratégica rusa y ubicadas a cientos de kilómetros de la frontera ucraniana.

El ataque dejó tres muertos y cuatro heridos, según confirmó Defensa.

Fuel reservoir caught fire after suspected drone attack at Kursk airfield https://t.co/vdOkAAoJtC pic.twitter.com/tgR3DgeX0y — Liveuamap (@Liveuamap) December 6, 2022

En agosto pasado, Ucrania llevó a cabo una serie de ataques contra bases militares en Crimea, entre ellos al aeródromo de Saki.

"El régimen de Kiev, con el fin de inutilizar los aviones de nuestra aviación estratégica, intentó atacar con drones de fabricación soviética los aeródromos militares Dyaguilevo, en la región de Riazán, y Enguels, en la de Sarátov", afirmó el portavoz del Ministerio de Defensa ruso, Igor Konashénkov.