Biden debe hacerse un test de drogas antes del debate: Trump

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, exigió este domingo a su rival en las elecciones de noviembre, el demócrata Joe Biden, que se haga un test de drogas antes del debate televisado del martes, el primero en el que ambos candidatos se verán las caras.

"Enérgicamente pido una prueba antidrogas para el dormilón de Biden antes o después del debate del martes por la noche", dijo en Twitter Trump.

I will be strongly demanding a Drug Test of Sleepy Joe Biden prior to, or after, the Debate on Tuesday night. Naturally, I will agree to take one also. His Debate performances have been record setting UNEVEN, to put it mildly. Only drugs could have caused this discrepancy??? — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 27, 2020

El presidente estadounidense, que aseguró que en ese caso él también se sometería a una prueba, justificó su petición por el supuestamente "irregular" desempeño del candidato demócrata en pasados debates electorales.

¿Sólo drogas podrían haber causado esta discrepancia?

Aunque no hay ninguna prueba de ello, ésta no es la primera vez que el presidente de Estados Unidos acusa a Biden de usar drogas para superar debates electorales, pues ya lo hizo recientemente en una entrevista en televisión y antes en declaraciones a un periódico.

Trump ha venido cuestionando la salud mental de Biden desde 2018, cuando comenzaba a perfilarse como su posible rival en las elecciones de este año, y en los últimos meses ha endurecido sus ataques en entrevistas y mítines.

Lo que el líder republicano sugiere -y que algunas figuras cercanas a él han dicho abiertamente- es que Biden sufre de demencia.

La actuación "irregular" en los debates a la que apunta Trump se refiere al desempeño de Biden durante las primarias demócratas, cuando pasó ciertos apuros en debates iniciales con muchos aspirantes, pero que cerró con un exitoso cara a cara frente al izquierdista Bernie Sanders.

Trump y su campaña están tratando de definir el primer debate presidencial como un test de capacidad para el exvicepresidente, de 77 años, tres más que el actual inquilino de la Casa Blanca.

Actualmente, la mayoría de las encuestas dan a Biden una clara ventaja a nivel nacional, aunque se espera que los comicios se decidan en un pequeño grupo de estados bisagra donde los sondeos son más apretados.

El primer debate electoral tendrá lugar el próximo martes 29 de septiembre en la Universidad de Cleveland (Ohio), después de que su sede original, la Universidad de Notre Dame (Indiana), renunciarse a acogerlo por la pandemia del coronavirus.