Casa Blanca está "alarmada" por caso de niñas arrojadas desde muro con México

La Casa Blanca se mostró "alarmada" por el caso de dos niñas inmigrantes a las que un traficante dejó caer desde lo alto de la valla fronteriza en el estado de Nuevo México, y pidió que los indocumentados eviten ponerse en manos de los coyotes que "abusan" de ellos.

En su rueda de prensa diaria, la portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki, se refirió al vídeo publicado este miércoles por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, en inglés), en el que un hombre deja caer a dos niñas de origen ecuatoriano, de 3 y 5 años, desde lo alto del muro fronterizo, que mide 14 pies de alto (4,2 metros).

"Cualquiera de nosotros que ha visto el vídeo está increíblemente alarmado por estas cosas que hacen los traficantes de personas", afirmó Psaki.

Según la Cancillería ecuatoriana, las niñas "se encuentran fuera de peligro y recibiendo la atención necesaria", después de haber sido encontradas y atendidas por agentes fronterizos estadounidenses.

La portavoz de la Casa Blanca dio las gracias a los agentes fronterizos que "salvaron a estas niñas" y usó el caso para reforzar el mensaje que el Gobierno del presidente Joe Biden ha estado enviando desde hace meses a quienes se plantean emigrar hacia Estados Unidos.

"Queremos enviar un mensaje claro a la región de que este no es el momento de venir, no deben enviar a sus hijos a este viaje tan traicionero, con traficantes que abusan de las vulnerabilidades de estas comunidades", agregó Psaki.

El secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Alejandro Mayorkas, lamentó también el miércoles "la forma inhumana en la que los traficantes abusan de los niños mientras se benefician de la desesperación de sus padres", y la describió como "criminal y moralmente condenable".

Smugglers, under cover of night, scaled a 14 ft. border barrier and cruelly dropped 2 young children in the middle of the New Mexico desert. The girls, ages 3 & 5, were left miles from the nearest residence. Thank you STN Agents for rescuing these children! @CBP @CBPWestTexas pic.twitter.com/U91y2g8Lk1 — Gloria I. Chavez (@USBPChiefEPT) March 31, 2021

"Solo este mes, una niña pequeña murió ahogada, un bebé de seis meses fue lanzado al río, y dos niñas pequeñas fueron arrojadas desde un muro y abandonadas solas en el desierto", dijo Mayorkas en un comunicado.

Este último suceso se produjo el pasado martes por la tarde en una zona al oeste de la población de Mt. Cristo Rey, en el estado de Nuevo México, según la CBP, cuyas cámaras grabaron lo ocurrido.

Las niñas migrantes ya han sido dadas de alta en el hospital y ahora se encuentran bajo custodia de la Patrulla Fronteriza esperando ser entregadas al Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS, en inglés), que tratará de entregarlas a posibles familiares en Estados Unidos, mientras se tramitan sus solicitudes de asilo.

En las últimas semanas, se ha incrementado drásticamente el cruce de menores no acompañados en el linde entre EE.UU. y México, lo que ha saturado los centros de la Patrulla Fronteriza y generado críticas al Gobierno de Biden.

Actualmente hay cerca de 18.000 menores no acompañados se encuentran bajo custodia de la CBP, según la propia agencia.