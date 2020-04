El amor (y el sexo) en los tiempos del coronavirus

Durante la contingencia sanitaria por el Covid-19 no están prohibidas ni las uniones amorosas ni la práctica de relaciones sexuales, sólo hay que ser precavidos.

El sexo mientras se mantiene la distancia social no es necesariamente inseguro, dijo un experto en salud de Reino Unido, siempre y cuando no sea demasiado "bohemio", involucre sólo a dos personas y ninguna esté embarazada, tenga más de 70 años o se encuentre enferma.

El profesor de Medicina Paul Hunter, de la Universidad de Anglia Oriental en Reino Unido, dijo que la mayoría de las parejas no deberían tener problemas con las relaciones sexuales en medio del brote del coronavirus, en momentos en que a la gente se le pide que evite socializar.

"Si no tienes síntomas y mantienes la distancia social, no hay razones por las que no puedas tener sexo con tu pareja si viven juntos", dijo.

"Pero si tu vida sexual es más bohemia y no puedes tener sexo sin sumar a otras personas, eso no se recomienda, así que quédense en casa", agregó.

Dijo que evitar el sexo con varias personas es especialmente importante para los grupos de riesgo, como los mayores de 70 años, gente con condiciones de salud subyacentes, como diabetes, así como mujeres embarazadas.

Del otro lado de las Malvinas, Diego Aspitia y Sofía Cuggino se comprometieron hace un año. Su matrimonio civil estaba fijado para el 26 de marzo y la ceremonia religiosa y la fiesta para el 28. Pero se decretó una cuarentena total en Argentina y sus planes se fueron a pique.

"Una boda es uno de los eventos más importantes de la vida de un ser humano. Nos costó un poco hacernos a la idea de que no la íbamos a tener. Pero dejamos nuestro sueño, nuestras cosas, de lado por el bien común. Nos quedamos en casa, respetamos el aislamiento y estamos muy contentos con eso", dice Diego, de 42 años y empleado en una droguería de la ciudad de Córdoba.

Los vecinos prestaron el wifi, porque recién están instalados en su casa nueva.

Los amigos ayudaron con la grabación, y los oficiantes de su comunidad evangélica AVIVA los unieron en matrimonio, en una ceremonia que siguieron por Instagram y por Facebook unos 400 invitados.

"Cuando se cayó todo tuvimos que quedarnos con lo más importante, que otros puedan ser testigos y bendecirnos", relata Sofía, de 32 años y profesora de Agronomía en la Universidad de Córdoba.

"Eso estuvo. No estuvo el cotillón, no estuvo la comida, no estuvo el vestido, no estuvo toda la gala, pero eso estuvo", dijo.

Te recomendamos ⬇️

Salud Vitaminas para hacer frente al Covid-19

Mundo Confinamientos han salvado miles de vidas, recomiendan extenderlos

Salud ¿Qué hacer para no sentir ansiedad?