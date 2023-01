Detienen a Greta Thunberg en Alemania por protestar contra mina de carbón

La policía alemana desalojó hoy por la fuerza a la activista sueca Greta Thunberg de una acción de bloqueo de grupos de activistas ambientales en las inmediaciones de la población de Lützerath (oeste), desmantelada para ampliar una mina de lignito.

Fuentes policiales confirmaron que Thunberg estaba entre el grupo de activistas que este martes se adentraron en la zona de la mina de Garzweiler y que fueron desalojados del lugar, según informaciones de la televisión pública regional WDR.

La policía justificó ese desalojo en que permanecieron en ese lugar era peligroso, por lo que se procedió a llevarse una a una, en volandas, a las personas que participaron en la acción de protesta.

Según ese medio, tanto a Thunberg como al resto de activistas se les transportó unos 50 metros fuera del lugar y se procedió a controlar sus documentos de identidad.

BREAKING ⚡️⚡️ Alleged climate activist Greta Thunberg detained by police during an anti-coal protest in Germany's village second time in a week. pic.twitter.com/jVcnzdb0jO — Megh Updates 🚨™ (@MeghUpdates) January 17, 2023

La población de Lützerath quedó acordonaba tras demolerse sus casas, granjas y construcciones de madera, en que durante varios días centenarios de activistas se resistieron a su desalojo, en medio de un fuerte despliegue policial.

El operativo se dio por finalizado ayer, tras salir voluntariamente de un túnel los dos últimos activistas que se habían atrincherado en un reducto de la población.

Agentes de policía detienen a la activista climática Greta Thunberg el día de una protesta contra la ampliación de la mina de lignito / Foto: Reuters

Sin embargo, este martes hubo nuevas acciones en otros puntos de la región, incluida la capital del "Land" de Renania del Norte-Westfalia, Düsseldorf, mientras que un grupo de hasta 70 activistas protagonizaba otra protesta, entre ellos Thunberg.

Desde el gobierno del canciller Olaf Scholz se condenó hoy los actos de resistencia mantenidos el fin de semana, que según el Ministerio del Interior llegó a ser violenta y obstaculizó la labor de los equipos sanitarios.

🔴 La activista @GretaThunberg fue detenida junto a otros manifestantes este martes, durante una protesta contra la extensión de una mina de carbón en el oeste de Alemania.



📸 Reuters y AFP pic.twitter.com/cBHoYuhpDd — El Sol de México (@elsolde_mexico) January 17, 2023

Desde los movimientos ambientales convocantes se ha asegurado, por otro lado, que la policía actuó con una contundencia desproporcionada, incluidos golpes de porras en la cabeza contra los activistas.

El operativo policial se inició a finales de la semana pasada y el mismo viernes se habían desalojado todos los edificios de la población ocupada en los días precedentes por activistas.

Sin embargo, mejorarán varios grupos de personas repartidas en unas 35 construcciones de madera instaladas en los árboles y otros lugares de la zona.

El sábado, una amplia alianza de organizaciones contrarias a la extracción de lignito ya la demolición de Lützerath impulsó una marcha en la que participó ya Thunberg.

Al margen de la marcha pacífica, grupos de manifestantes trataron de burlar las barreras policiales para acceder al pueblo acordonado y al borde de la mina a cielo abierto, por lo que la policía hizo uso de cañones de agua, gas pimienta y porras, y llevó a cabo doce detenciones.

Desde la policía se defendió esa actuación y argumentó que burlar las barreras policiales no tiene nada que ver con una protesta pacífica, sino que es una manera de buscar deliberadamente la confrontación.

Aunque el plan del Gobierno alemán es que el abandono del carbón en Renania del Norte-Westfalia se producirá ya en 2030, según el acuerdo suscrito el año pasado con la energética RWE a corto plazo está previsto incrementar la extracción de carbón ante la crisis energética derivada de la invasión rusa de Ucrania.