Actos solidarios rinden tributo a Nelson Mandela en su 104 aniversario

Sudáfrica y el mundo celebran hoy el Día Internacional Nelson Mandela, establecido por la Organización de Naciones Unidas (ONU) en la fecha de su nacimiento (18 de julio de 1918), con actos de solidaridad en homenaje al legado del Nobel de la Paz sudafricano.

Como cada año al llegar esta fecha, la ONU llama a dedicar a una buena causa unos 67 minutos, uno por cada uno de los años que "Madiba" (como se conocía a Mandela en su país) había dedicado a la lucha por la justicia social cuando se instauró esta campaña (2009).

"Hoy es el Día de Nelson Mandela, que se conmemora en Sudáfrica y a lo largo del mundo. En honor al cumpleaños del padre fundador de nuestra democracia, se nos llama a dedicar 67 minutos a hacer buenas obras, a servir a los otros y a marcar la diferencia en nuestras comunidades", señaló este lunes el actual presidente de Sudáfrica, Cyril Ramaphosa, en una carta abierta a la nación.

"Busquemos la esperanza en el ejemplo de Nelson Mandela y en la inspiración de su visión."



– @antonioguterres.



El 18 de julio es el #DíaDeMandela. Con apego a su legado y #CombateElRacismo, la intolerancia y el odio. https://t.co/MPkwxXl1mw pic.twitter.com/JjrN4AUy5v — Naciones Unidas (@ONU_es) July 18, 2022

Bajo el lema "Haz lo que puedas, con lo que tengas, donde estés", en el país natal del activista antiapartheid la fecha se conmemora con donaciones de alimentos, ropa y mantas, carreras solidarias, conferencias e iniciativas contra el cambio climático, entre otras muchas propuestas.

Tanto Ramaphosa como otros miembros del Gobierno, empresas e instituciones públicas participan también de estas actividades.

El presidente sudafricano, en concreto, se desplazó a la suroccidental ciudad de Gqeberha (anteriormente denominada Port Elizabeth) para ayudar en una campaña de limpieza de ríos de la zona.

Mandela pasó 27 años encerrado en las cárceles del régimen segregacionista del "apartheid". | Foto: EFE

También el resto del mundo está llamado a sumarse a estas iniciativas, tal y como recordó este lunes el secretario general de la ONU, António Guterres, a través de Twitter.

"Nelson Mandela demostró que cada uno de nosotros tenemos la capacidad -y la responsabilidad- de construir un futuro mejor para todos. Todos podemos encontrar inspiración en la visión y el trabajo de Madiba para hacer nuestro mundo más justo, compasivo, próspero y sostenible", señaló Guterres en la red social.

La ONU conmemorará la fecha en su sede en Nueva York con una conferencia en la que intervendrán el príncipe Enrique de Inglaterra y el alcalde de Nueva York, Eric Adams, entre otras personalidades.

I was honoured to meet Nelson Mandela many times.



His compassion & commitment to peace have always been a deep personal inspiration.



On #MandelaDay, let's remember Madiba’s life, embrace his legacy and follow his example. pic.twitter.com/roDsmv0kLd — António Guterres (@antonioguterres) July 18, 2022

Nelson Mandela fue el primer presidente negro de Sudáfrica (1994-1999) y murió el 5 de diciembre de 2013, a los 95 años, después de una larga convalecencia por problemas respiratorios.

Pasó 27 años encerrado en las cárceles del régimen segregacionista del "apartheid" y se convirtió para el mundo en el gran icono de la lucha contra el régimen segregacionista.

Tras su liberación en 1990, Mandela lideró junto al último presidente afrikáner, Frederik De Klerk, una compleja transición hacia la democracia, en la que defendió que la reconciliación y la paz debían marcar la nueva era pese a los más de tres siglos de dominación racista blanca.