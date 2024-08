Disparos israelíes alcanzan un convoy humanitario de la ONU en Gaza

Un vehículo de la ONU que formaba parte de un convoy humanitario coordinado con las autoridades de Israel fue alcanzado por disparos israelíes el martes en Gaza, sin que se produjesen muertos, anunció el miércoles un portavoz de Naciones Unidas.

"Anoche un vehículo humanitario de la ONU que estaba claramente identificado e integraba un convoy coordinado totalmente (con las fuerzas armadas de Israel) fue alcanzado diez veces por disparos israelíes", declaró Stéphane Dujarric, portavoz del secretario general, al indicar que dos de los ocupantes se salvaron gracias al blindaje.

Este evento "es el último que pone de manifiesto que los sistemas establecidos para la coordinación no funcionan", insistió. "Seguimos trabajando (con las Fuerzas Armadas israelíes) para garantizar que este tipo de incidentes no se repitan".

"No tenemos forma de evaluar el estado de ánimo de quienes nos disparan", pero "sabemos que el movimiento de este convoy estaba coordinado con las autoridades israelíes", señaló, al ser consultado sobre si los disparos fueron intencionales o no. "Si la información no se transmitió, si fue deliberado o si hubo alguna otra razón, son explicaciones que nos gustaría recibir".

No es la primera vez que un convoy de la ONU es blanco de disparos desde el inicio de la guerra entre Israel y Hamas, desencadenada por el ataque sin precedentes del movimiento islamista palestino el 7 de octubre.

En mayo, un funcionario de la ONU de nacionalidad india murió cuando dispararon contra su vehículo.

Por ello, el Programa Mundial de Alimentos anunció la suspensión "hasta nuevo aviso" de los movimientos de su personal en Gaza, luego de que uno de sus vehículos fue por disparos israelíes-

"Es totalmente inaceptable", declaró en un comunicado Cindy McCain, directora de esa agencia de la ONU, al confirmar el "último de una serie de incidentes inútiles vinculados con la seguridad que han puesto en peligro la vida de nuestros equipos en Gaza".

