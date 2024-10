Elección en EU pone en jaque a los medios: suman 3 que no respaldarán a ningún candidato

NUEVA YORK. El periódico USA Today, el cuarto más grande en Estados Unidos, no apoyará a ningún candidato a la presidencia para las elecciones del 5 de noviembre, siguiendo los pasos de Los Ángeles Times y The Washington Post de no apoyar a ningún contendiente, lo que ha acarreado a este último una crisis interna y la pérdida 200 mil suscriptores en menos de una semana.

La decisión de USA Today contrasta con hace cuatro años cuando rompió con una tradición de décadas para apoyar al demócrata Joe Biden.

En un editorial de ese entonces, el rotativo explicó que, por primera vez desde 1982, apoyaría al candidato Joe Biden porque los comicios de 2020 fueron un “momento extraordinario” en la historia que requirió una “respuesta extraordinaria” del periódico.

Mundo Teorías conspirativas acabaron con la confianza en las elecciones en EU

En Estados Unidos existe la tradición de que los medios de comunicación den su respaldo explícito a un candidato presidencial, pero en un correo electrónico enviado ayer a The Daily Beast, la portavoz del USA Today, Lark Marie Antón, explicó que sólo se enfocará en “brindarle a los lectores los hechos que importan y la información confiable que necesitan para tomar decisiones informadas”, de cara al 5 de noviembre.

USA Today tiene una circulación de 132 mil 640 suscriptores impresos y tiene millones de lectores más en línea. Sin embargo, a diferencia de los periódicos nacionales de mayor circulación impresa -The New York Times, The Post y The Wall Street Journal-, el USA Today es la marca insignia de los más de 200 periódicos con que cuenta la empresa.

The Washington Post vive un "terremoto" por su posición ante los candidatos

The Wall Street Journal, como desde 1928, se negó a respaldar a un candidato en esta elección, lo que deja el respaldo de The New York Times a la demócrata Kamala Harris como el único a nivel presidencial de un periódico nacional.

En tanto, The Washington Post vive un “terremoto” interno por la decisión de su propietario, el multimillonario Jeff Bezos, de no respaldar la candidatura presidencial de Harris, lo que ha derivado en dos dimisiones y 200 mil suscripciones canceladas.

Te puede interesar: Washington Post no apoyará a Harris ni a Trump para las elecciones presidenciales

Según revelaron dos periodistas en un artículo publicado en el mismo diario, el consejo editorial del Post ya tenía redactado su artículo de respaldo a la aspirante demócrata, pero fue Jeff Bezos quien ordenó frenar su publicación.

El primero en dimitir por la decisión fue el editor Robert Kagan, quien calificó el cambio de postura como una “capitulación prematura” ante Trump.

La columnista Michele Norris también anunció su renuncia, al calificar el cambio como un “terrible error” y un “insulto a los estándares del periódico”.

Otros 18 columnistas firmaron una columna en la que mostraron su desacuerdo porque “representa un abandono a las convicciones del diario”.

Y en un caso especial, The Guardian US, filial estadounidense del diario británico, refrendó el sábado pasado su apoyo a Harris, al destacar su independencia que, a diferencia de los otros medios, no se basa en la propiedad de multimillonarios sino en el apoyo financiero de sus lectores, por lo que llamó a recaudar 2 millones de dólares para mantener su línea editorial.

➡️ Únete al canal de El Sol de México en WhatsApp para no perderte la información más importante

“No participar en estas elecciones por intereses privados es una abdicación de nuestro deber como periodistas”, afirmó el diario en un editorial.

Con información de EFE y AFP