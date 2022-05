Estados Unidos reporta primer caso de viruela del mono

El Departamento de Salud Pública de Massachusetts (DPH, por sus siglas en inglés) confirmó el primer caso de viruela del mono en Estados Unidos tras haber realizado pruebas iniciales el martes para detectar la enfermedad.

Te puede interesar: Hepatitis aguda infantil no parece de rápida transmisión: López-Gatell

La institución reveló por medio de un comunicado que el paciente se trata un hombre adulto que viajó recientemente a Canadá, el cual ya ha sido hospitalizado pero se encuentra en "buenas condiciones".

De igual forma, la dependencia señaló que ya se encuentra rastreando a la gente que estuvo en contacto con esta persona pero que pese a ello, el caso no representa un riesgo para la población.

Los estados de Texas y Maryland reportaron cada uno un caso en 2021 con pacientes que recientemente habían viajado a Nigeria.

Massachusetts @MassDPH said a resident has tested positive for monkeypox, a rare but potentially serious viral illness. pic.twitter.com/vRoCrxbQ46 — Jessica Bartlett (@ByJessBartlett) May 18, 2022

Casos de viruela del mono en Reino Unido, España y Portugal

EU no ha sido el único país que ha confirmado casos sobre la viruela del mono pues las autoridades sanitarias del Reino Unido detectaron este miércoles dos nuevos casos de viruela del mono y elevaron a un total de nueve las personas contagiadas que se han identificado desde el pasado 6 de mayo.

En un comunicado, la Agencia de Seguridad Sanitaria nacional (UKHSA) indicó que está investigando con urgencia dónde y cómo se produjeron los contagios pero que estos últimos casos no están conectados con los anteriores.

"Estos casos, junto con la información sobre casos en países del resto de Europa, confirma nuestra preocupación inicial de que podría haber transmisión comunitaria de la viruela del mono", afirmó Susan Hopkins, consejera médica jefe de la UKHSA.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) anunció el martes que quiere esclarecer, con la ayuda del Reino Unido, los casos de viruela del mono detectados desde principios de mayo, especialmente entre la comunidad homosexual.

En la región de Madrid, se detectaron 23 casos sospechosos que están pendientes de los resultados de los análisis, anunció la consejería regional de Sanidad, elevando un balance inicial de este miércoles que era de ocho casos sospechosos.

El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad, Fernando Simón, aseguró que no es probable que la viruela del mono vaya a generar una transmisión importante en España. | Foto: EFE

"Por las características de los 23 casos sospechosos de infección, apunta a que ha sido por contacto con mucosas durante las relaciones sexuales", informó la consejería en un comunicado.

También se han identificado en Portugal "más de 20 casos sospechosos (...) en la región de Lisboa cinco de los cuales fueron confirmados", anunció la Dirección general de salud portuguesa.

"Los casos, la mayoría jóvenes, todos de sexo masculino, presentaban lesiones ulcerosas", agregó la autoridad sanitaria.

¿Qué es la viruela del mono?

Esta enfermedad, causada por un virus de viruela transmitido de los animales a los humanos, se contagia por contacto con una persona infectada o con sus fluidos corporales, incluida la saliva. Sin embargo, según la UKHSA, el virus no se contagia "fácilmente" entre personas por lo que el riesgo para la población es "bajo".

Sus síntomas incluyen fiebre, dolor de cabeza, dolores musculares, dolor de espalda, ganglios linfáticos inflamados, escalofríos y fatiga.

Así es como luce el virus de esta enfermedad. | Foto: Reuters

Asimismo, pueden aparecer erupciones cutáneas, a menudo en la cara, y extenderse a otras partes del cuerpo, incluidos los genitales, antes de pasar por varias etapas, formar costras y caer.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

Suele aparecer en África, no se dispone de tratamiento para ella y se cura sola.

Con información de EFE y AFP