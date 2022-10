Estadounidenses temen colapso de la democracia tras elecciones

La democracia de Estados Unidos está en “peligro de colapsar”, es lo que considera el 69 por ciento de los ciudadanos del país de cara a las elecciones intermedias del 8 de noviembre.

Según una encuesta de la Universidad de Quinnioiac, tanto demócratas como republicanos consideran que los comicios próximos no garantizan un ejercicio democrático. En gran medida la desconfianza se ha extendido en todo el país debido al auge del negacionismo, promovido principalmente por el expresidente Donald Trump, que ha casi dos años de su derrota electoral para las Presidenciales de 2020, no ha reconocido su derrota e insiste que obtuvo una aplastante victoria que fue arrebatada por un fraude electoral, aunque hasta la fecha no ha presentado ni una sola prueba que le dé la razón.

Sin embargo su mensaje se ha extendido por miles de simpatizantes, pero el mayor riesgo corre a cargo de más de 200 candidatos republicanos, incluídos gobernadores, que respaldan esta teoría y han esparcido el mensaje por los territorios que pretenden representar.

Los resultados de la encuesta de la Universidad de Quinnioiac, sin embargo no reflejan una unidad que busque reforzar la democracia nacional, al contrario, está exacerbando las profundas divisiones del país, por un lado, la mayoría de los encuestados citan a “las personas que intentan anular las elecciones” como una gran amenaza, una clara referencia a grupos de derecha que promueven el discurso del fraude y que han amenazado con defender a su partido y candidato hasta las armas, por otro lado, los republicanos ven como una amenaza a las “personas que votan ilegalmente”, una referencia también a grupos, como por ejemplo los migrantes, que votan a favor de los demócratas sin tener el derecho al voto.

Mark Bayer, presidente de Bayer Strategic Consulting y exjefe de personal del Senado de Estados Unidos, dijo que la democracia estadounidense estaba en el “más alto riesgo de desmoronamiento” desde la Segunda Guerra Mundial.

“La fidelidad a la 'Gran Mentira' fue el mayor tema de campaña para muchos de los negacionistas que compiten en las elecciones. ¿Cómo podrían responder estos candidatos al perder sus propias elecciones de forma justa en noviembre?”, se pregunta Bayer.

El negacionismo electoral se ha filtrado desde los legislativos de los estados hasta los ayuntamientos, bares y hasta los hogares, enfermando al cuerpo político del país y amenazando la democracia misma.

A dos semanas de las elecciones de medio mandato, los republicanos de todos los sectores se adhieren a la falsa afirmación de Trump de que las elecciones de 2020 le fueron robadas y que el fraude electoral está muy extendido.

El centro de investigación Brookings Institution, con sede en Washington, identificó a 249 de estos llamados “negacionistas electorales”, todos republicanos, en las 567 carreras electorales de aspirantes a la Cámara de Representante, Senado y cargos estatales importantes.

Trump, que apoyó a más de 200 republicanos en sus candidaturas para las elecciones de noviembre, hizo de la creencia en su 'Gran Mentira' una condición para darles respaldo.

Brookings estima que 145 de los 249 negacionistas electorales, es decir un 58 por ciento, parecen tener excelentes posibilidades de ganar sus contiendas.

Reivindicando los temores por la democracia, casi la mitad son miembros de la Cámara de Representantes que votaron para impedir la certificación del resultado de la elección presidencial de 2020, pese a no tener evidencias de fraude.









Con información de AFP