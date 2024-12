EU está subsidiando México y Canadá con la actual política comercial: Donald Trump

El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró en una entrevista emitida este domingo que su país está subisdiando a México y Canadá con la política comercial actual y aseguró que el aumento de los aranceles "de manera apropiada" mejorará la economía, pero no puede garantizar que no tendrá un impacto en las familias estadounidenses.



En una entrevista con el programa "Meet the Press", de NBC News, Trump aseguró que EU está subsidiando a México y Canadá y que su propuesta de aumentar los aranceles a los dos principales socios comerciales de Estados Unidos "nos va a hacer ricos". "Soy un gran creyente en los aranceles. Creo que son hermosos", apuntó.

"Estamos subsidiando México y Canadá y otros muchos países en todo el mundo. Lo único que quiero es tener un terreno nivelado y justo, rápidamente", indicó en la entrevista, la primera con una televisión desde las elecciones del 5 de noviembre, en las que se impuso a la demócrata y vicepresidenta Kamala Harris.

Finanzas Trump amenaza a países del Brics con aranceles de 100% si intentan debilitar el dólar

Trump matizó que cree que los aranceles "deben usarse de manera apropiada. No digo utilizarlas como un loco".



A la pregunta de si puede garantizar que el aumento de los gravámenes de entrada a las importaciones no tendrán un impacto en los precios y en los consumidores estadounidense el presidente electo aseguró que no quiere garantizar nada.



"No puedo garantizar nada. No puedo garantizar el mañana. Pero lo que puedo decir es que si miras a mi economía antes del covid (los tres primeros años de su primer mandato), teníamos la mejor economía de la historia de nuestro país. Y teníamos muchos aranceles con diferentes países, pero en particular con China. Nos llevamos cientos de miles de millones de dólares y no teníamos inflación", aseguró Trump.

➡️ Únete al canal de El Sol de México en WhatsApp para no perderte la información más importante

Trump centró su campaña para volver a la Casa Blanca en promesas de lucha contra la inflación, ya que los precios, sobre todo en alimentación se han mantenido altos tras la pandemia.



El otro gran tema ha sido la lucha contra la inmigración indocumentada y la necesidad de blindar la frontera con México para evitar lo que el ha considerado una "invasión" del país.