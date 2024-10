EU se prepara para el huracán Milton: qué estados afectará

El huracán Milton cobró fuerza este lunes y se convirtió en una tormenta potencialmente catastrófica de categoría 5, la máxima en la escala Saffir-Simpson, que avanza rumbo a la costa oeste de Florida, EU, informó el Centro Estadounidense de Huracanes (NHC, por sus siglas en inglés).

El fenómeno meteorológico avanza y presenta vientos máximos sostenidos de 257 km/h con ráfagas fuertes.

Aunque se pronostica que este huracán se debilite antes de llegar a la costa estadounidense el miércoles, es probable que siga siendo un huracán poderoso al tocar tierra en Florida, con peligros potencialmente mortales tanto en la costa, como tierra adentro.

México Huracán Milton alcanza rápidamente categoría 5 en el Golfo de México

Otros estados que podráin resentir los efectos del huracán Milton son Georgia y Carolina del Sur, quienes son monitoreados por el NHC ante cualquier desvio del meteoro.

Personas se preparan en Florida para la llegada de Milton

Ante la inminente llegada del huracán Milton, en las próximas horas, en los condados de Charlotte, Citrus, Lee, Manatee, Hillsborough, Pinellas y Pasco en las costas en Florida, EU, los habitantes comienzan a prepararse para evitar los mayores riesgos posibles.

Una imagen de un dron de un complejo de apartamentos cubierto por una lona. / Foto: AFP

En la zona conocida como sección Pass-A-Grille de San Petersburgo, los ciudadanos han colocado tablas y lonas en departamentos y negocios para proteger las construcciones de la tormenta.

Un hombre llena sacos de arena en la sección Pass-A-Grille de San Petersburgo para protegerse de las posibles inundaciones. / Foto: AFP

Muchas personas también comienzan a llenar costales de arena para transportarlos a sus casas y protegerse así de los probables inundaciones que se presentarán tras el paso de Milton.

Los residentes abordan una tienda en la sección Pass-A-Grille de San Petersburgo para blindarla de los vientos. / Foto: AFP

La Agencia de Gestión de Emergencias (FEMA) alertó hoy a los habitantes de Florida de que "este es el momento de preparase" ante la llegada del huracán Milton y acatar las ordenes de evacuación en la costa oeste del estado.

Florida, aún intenta recuperarse de los daños del huracán Helene, que azotó el estado el pasado 26 de septiembre.