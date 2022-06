Se registra explosión en planta petroquímica de Shanghái

Se ha registrado una fuerte explosión en la planta petroquímica Sinopec Shanghai Petrochemical, en el distrito de Jinshan al extremo suroeste de la ciudad de Shanghái, según medio locales.

En su cuenta de la red social Weibo, la compañía informó que tras la explosión, el incendio está siendo controlado en la zona de la planta de etilenglicol.

🚨#AlMomento🚨 | Se reporta una explosión de una planta petroquímica de Shangái.pic.twitter.com/GL0DA63jKq — El Sol de México (@elsolde_mexico) June 18, 2022 Video clip on Weibo shows a plant of SINOPEC Shanghai Petrochemical Company caught fire at around 4:00 am on June 18.

The group says the fire in glycol unit was under control.#China #OOTT pic.twitter.com/4OImLn51aQ — CN Wire (@Sino_Market) June 18, 2022

Usuarios en redes sociales han compartido videos donde se puede observar el siniestro a lo lejos y las enormes columnas de humo que cubren el cielo dentro de la zona donde se encuentra la planta.

Hasta el momento, las autoridades no han emitido detalles oficiales sobre la explosión, por lo que se desconocen las causas y si hay personas muertas o lesionadas.

Hope the wind is not blowing from the South. pic.twitter.com/3kiQAVonXa — Cameron Wilson 韦侃仑 (@CameronWEF) June 18, 2022