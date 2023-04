Finlandia se convierte en miembro pleno y derecho de la OTAN

Finlandia se convirtió hoy en el trigésimo primer miembro de pleno de derecho de la OTAN tras culminar el proceso de ingreso solicitado a raíz de la invasión rusa de Ucrania, lo que implica que el país queda cubierto por el artículo 5 de defensa colectiva de la Alianza.



"Con la recepción de este instrumento de ratificación, declaro que Finlandia es el trigésimo primer miembro del Tratado del Atlántico Norte", afirmó el secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, durante una ceremonia en la sede de la OTAN.

En ese acto, el ministro finlandés de Exteriores, Pekka Haavisto, entregó el último documento que faltaba para completar el proceso de adhesión de su país.



Previamente, Blinken confirmó que había recibido el mismo documento de la parte de Turquía, el último aliado en ratificar la entrada de Finlandia.



Tradicionalmente, el acceso de un país a la OTAN se produce al depositar todos los instrumentos de ratificación en el Departamento de Estado de EU, que custodia el Tratado de Washington, fundacional de la Alianza, pero en esta ocasión los aliados han decidido que esa entrega se realizara en manos de su máximo representante, Blinken.

De ese modo, el ingreso formal de Finlandia en la OTAN ha coincidido con el día en que la Alianza cumple 74 años y en el que, además, los ministros de Exteriores aliados inician una reunión de dos días en Bruselas. La entrada de Finlandia en la Alianza ha sido la más rápida en la historia moderna de la organización, recordó Stoltenberg.



"No queremos que otros nos digan lo que podemos y no podemos hacer", indicó por su parte el presidente finlandés, Sauli Niinistö, en una declaración a la prensa junto al secretario general de la OTAN.



Finlandia y Suecia solicitaron a la vez el ingreso a la OTAN a raíz de la invasión rusa de Ucrania, pero por el momento Hungría y Turquía no han ratificado la adhesión sueca.



"Ahora que somos miembros de la OTAN, tenemos un tarea muy importante: entregarle el instrumento de ratificación de Suecia", dijo Haavisto a Blinken.

El izado de la bandera de Finlandia junto a las de los otros 30 aliados pondrá el broche de oro a la ceremonia de bienvenida a ese país a la OTAN.