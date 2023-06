Greta Thunberg pone fin a su huelga escolar de los viernes

Recién graduada, la joven sueca activista del clima Greta Thunberg anunció el viernes que pondrá fin a su icónica huelga escolar tras haber terminado los estudios secundarios en su país.

"Terminé la escuela secundaria, lo que significa que ya no seré capaz de hacer la huelga escolar por el clima. Esta es mi última (huelga escolar)", dijo en Twitter la sueca de 20 años.

School strike week 251. Today, I graduate from school, which means I’ll no longer be able to school strike for the climate. This is then the last school strike for me, so I guess I have to write something on this day.

Sin embargo, la iniciadora del movimiento "Viernes por el futuro" espera participar en otras formas de protestas. "Continuaré protestando los viernes, aunque técnicamente no será una huelga escolar", indicó.

Desconocida de todos, Greta Thunberg tenía solo 15 años cuando se sentó por primera vez ante el Parlamento sueco un viernes de agosto de 2018 con una pancarta en la que se leía "Huelga de la escuela por el clima".

En pocos meses, de Berlín a Sídney y de San Francisco a Johannesburgo, la juventud le siguió los pasos. Así nació el movimiento "Viernes por el futuro".

"Cuando comencé a hacer huelga en 2018, nunca imaginé que provocaría este impacto", afirmó el viernes la militante.

"En 2019, millones de jóvenes" no asistieron a la escuela los viernes "por el clima" e "inundaron las calles en más de 180 países", subrayó.