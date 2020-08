Greta Thunberg vuelve a la escuela tras un año sabático

La joven activista sueca, Greta Thunberg, anunció el lunes que volvía a las clases después de haberse tomado un año sabático para defender la causa del clima en el mundo.

"¡Mi año sabático ha terminado, y me siento muy bien de volver por fin a la escuela!", escribió la adolescente de 17 años en un tuit acompañado de una foto en la que sale sonriente, con una mochila y una bicicleta.

No precisó en qué establecimiento ni en qué ciudad iba a continuar sus estudios.

Escolarizada hasta junio de 2019, Greta Thunberg continuó sus clases a distancia ese año debido a numerosos viajes.

Cuando debía iniciar el instituto en 2019, la activista anunció que se tomaba un año sabático para asistir a la COP25 prevista en Santiago de Chile, que fue después anulada debido a graves disturbios sociales y trasladada a Madrid.

My gap year from school is over, and it feels so great to finally be back in school again! pic.twitter.com/EKDzzOnwaI — Greta Thunberg (@GretaThunberg) August 24, 2020

La joven, que rechazó viajar en avión para limitar su huella de carbono, se subió a bordo de un catamarán de una pareja de australianos para llegar a Europa, tras pasar 11 semanas en el continente americano.

Allí, tuvo la ocasión de reprender a los dirigentes mundiales en la ONU, reunirse con el expresidente estadounidense Barack Obama, recibir las llaves de Montreal o recorrer Estados Unidos y Canadá a bordo de un Tesla prestado por el actor Arnold Schwarzenegger.