Invasión rusa contra Ucrania ha dejado 10 millones de desplazados

El conflicto armado entre Rusia y Ucrania ha dejado hasta el momento 10 millones de personas desplazadas de sus hogares, así como más de 900 bajas civiles, de acuerdo la ONU.

Filippo Grandi, alto comisionado de Naciones Unidas para los derechos humanos, dio a conocer este domingo que la devastadora invasión rusa ha forzado el desplazamiento de 10 millones de personas, ya sea dentro de Ucrania o hacia el extranjero, convirtiéndolos en refugiados.

"Entre las responsabilidades de los que conducen la guerra, en cualquier parte del mundo está el sufrimiento que se causa a los civiles a los que se obliga a escapar", señaló a través de su cuenta en Twitter.

Among the responsibilities of those who wage war, everywhere in the world, is the suffering inflicted on civilians who are forced to flee their homes.



The war in Ukraine is so devastating that 10 million have fled — either displaced inside the country, or as refugees abroad. — Filippo Grandi (@FilippoGrandi) March 20, 2022

Por su parte, la Oficina de Derechos Humanos de la ONU informó que entre las bajas ocasionadas por el conflicto ha podido confirmar la muerte de 902 civiles sin participación en el enfrentamiento que inició el pasado mes de febrero y que mil 459 has resultado heridos.

De las muertes, 179 han sido hombres, 134 mujeres, además de 514 adultos cuyo sexo no se ha determinado. Además, 75 niños han sucumbido en esta guerra, aunque la Fiscalía General de Ucrania asegura que son 115 los menores que perdieron la vida hasta el momento.

Entre los heridos, alrededor de 100 menores han sido alcanzados por armamento con carga explosiva de amplio alcance, ya sea fuego de artillería, sistemas de lanzamiento múltiple de cohetes, misiles o bombardeos aéreos.

A pesar de contar con estas cifras, la Oficina de Derechos Humanos de la ONU resaltó que estos números se encuentran por debajo de la cifra real de bajas, particularmente con respecto a las zonas en control del gobierno de Ucrania.

La diferencia entre las cifras que el organismo de la ONU puede corroborar de forma independiente y las bajas reales en el terreno parece haber aumentado en los últimos días en vista de que la información procedente de lugares que están siendo atacados continuamente llega con considerable retraso, explicó.

La oficina de Naciones Unidas precisó que esto implica sobre todo la ciudad de Mariúpol y las regiones de Járkov, Sumy, así como las localidades de Volnovaja, y Sievierodonetsk y Rubizhne, en las regiones de Donetsk y Lugansk respectivamente.