Juez de EU rechaza frenar publicación del libro de Bolton sobre Trump

Un juez estadounidense negó una solicitud del gobierno de Donald Trump de imponer una orden judicial para bloquear la publicación de un libro del exasesor de seguridad nacional John Bolton, que alega que el presidente buscó la ayuda de China para ganar la reelección.

"Si bien la conducta unilateral de Bolton plantea serias preocupaciones de seguridad nacional, el gobierno no ha establecido que una orden judicial sea un remedio apropiado", dijo el juez de distrito Royce Lamberth en su fallo.

Mundo Trump no es apto para ser presidente de EU: Bolton

El gobierno había solicitado una orden de restricción temporal y una orden judicial preliminar contra la publicación de "The Room Where It Happened: A White House Memoir", diciendo que contenía información clasificada y amenazaba la seguridad nacional.

El libro, que será lanzado el martes, ya está en manos de la prensa.

"El acusado Bolton ha jugado con la seguridad nacional de Estados Unidos. Ha expuesto a su país a daños y a él mismo a responsabilidad civil (y potencialmente criminal)", escribió el juez, quien sin embargo sostuvo que una orden judicial no detendría el daño.

"Con miles de copias en todo el mundo, muchas en las redacciones, el daño ya está hecho", sostuvo Lamberth.

En un tuit publicado poco después de que se conociera la decisión del juez, Trump volvió a acusar a Bolton de divulgar información clasificada. "Debe pagar un precio muy alto por esto, como otros lo han hecho antes que él", sostuvo el republicano. "¡Esto nunca debería volver a suceder!"

....Bolton broke the law and has been called out and rebuked for so doing, with a really big price to pay. He likes dropping bombs on people, and killing them. Now he will have bombs dropped on him! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 20, 2020

El libro de Bolton describe a Trump implorando al presidente chino, Xi Jinping, por ayuda para ganar la reelección a fin de este año, y detalló presuntas irregularidades que no se abordaron en el juicio de destitución del mandatario.

Trump removió de su puesto a Bolton en septiembre, tras 17 meses como asesor de seguridad nacional.