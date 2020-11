Lady Gaga y Trump se lanzan ataques antes de las elecciones

Lady Gaga y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, intercambiaron ataques, dardos y reproches en las redes sociales a un día de las elecciones y con el "fracking" (fracturación hidráulica para la extracción de hidrocarburos) como telón de fondo.

La estrella del pop se volcó por completo a ayudar al exvicepresidente Joe Biden en su intento por llegar a la Casa Blanca y este lunes aparecerá junto al candidato demócrata en su cierre de campaña en Pittsburgh (Pensilvania, EU).

Pero Trump, consciente de que en Pensilvania se juega gran parte de sus opciones de victoria en unas elecciones en las que los sondeos le sitúan en desventaja, aprovechó la ocasión para atacar a Lady Gaga y a los demócratas usando el "fracking" como excusa.

"Nada muestra mejor el desdén de Biden por los olvidados hombres y mujeres trabajadores de Pensilvania que hacer campaña con la activista 'anti-fracking' Lady Gaga", dijo el domingo Tim Murtaugh, que es el director de comunicaciones de la campaña de Trump.

Lady Gaga, que tiene 82.3 millones de seguidores en Twitter, replicó con ironía a última hora del domingo: "Hola, Tim, Hola, Trump. Muy feliz de estar viviendo gratis en sus cabezas".

Trump, que cuenta con 87.3 millones de seguidores en Twitter, insistió este lunes en sus reproches a Lady Gaga.

"Acabo de conocer que el adormilado Joe Biden está haciendo campaña en Pensilvania con Lady Gaga, una integrante orgullosa de 'Artistas Contra el Fracking'. Esta es una prueba más de que Biden prohibirá el 'fracking' y disparará los precios de tu energía", aseguró pese a que su rival ha dicho lo contrario.

El origen de estos dardos de Trump contra Lady Gaga está en que la actriz y cantante formó parte en 2012 de una iniciativa de Yoko Ono, quien organizó a más de un centenar de artistas en una campaña en internet contra el "fracking".

En cualquier caso, Lady Gaga ignoró este lunes este último comentario del presidente y se centró en su acto con Biden en Pensilvania, un estado que visitaba de niña para ver a su abuela.

"¡Buenos días, Pensilvania! ¡Estoy muy emocionada de verlos esta noche y de cantar para ustedes! ¡Creo que en ustedes y en mí! Hablemos de cómo se verá América con un presidente más amable. Necesitamos cada voto", dijo este lunes con una fotografía en la que aparecía con un pin de Biden.

La ofensiva republicana contra Biden por el "fracking", ahora con Lady Gaga como víctima colateral, ha sido una táctica habitual de la campaña de Trump en las últimas semanas para intentar ganarse a los estados del cinturón industrial de EU como Pensilvania.

Sin embargo, el demócrata ha negado repetidamente que quiera restringir esta controvertida técnica para extraer hidrocarburos.

"No prohibiré el 'fracking' en Pensilvania. Protegeré los empleos en Pensilvania, y punto. No importa cuántas veces mienta Donald Trump", recordó Biden en un comunicado la pasada semana.