Nikki Haley, ex embajadora de Trump, anunciará candidatura presidencial republicana

La ex gobernadora de Carolina del Sur y ex embajadora de EU ante la ONU, Nikki Haley, anunciará oficialmente el próximo 15 de febrero sus aspiraciones a la candidatura presidencial republicana para las elecciones de 2024, informó hoy el diario The Post and Courier.

Según el rotativo de Carolina del Sur, un miembro del "círculo íntimo" de Haley confirmó la información de que la política conservadora participará en el proceso de primarias del Partido Republicano.

Haley enviará una invitación a los posibles donantes de su campaña electoral para que asistan el 15 de febrero a la presentación de su candidatura en The Shed, un centro comunitario en el corazón turístico de la ciudad de Charleston, en Carolina del Sur.

La ex gobernadora, que desde hace tiempo no ha disimulado sus intenciones de concurrir a estos comicios, se convertirá así en la segunda aspirante republicana a intentar sacar de la Casa Blanca al demócrata Joe Biden, después de que lo hiciese su compañero de partido Donald Trump, que fue su jefe mientras fue embajadora ante la ONU.

Según el rotativo, Haley había dicho en el pasado que no iba a buscar enfrentarse a Trump si éste volviera a postularse, pero en los últimos tiempos su mensaje ha cambiado y ha defendido la idea de que el país "debe mirar hacia un camino diferente".

“Es hora de una nueva generación”, escribió recientemente en su cuenta de Twitter Haley, de 51 años, y agregó que “es tiempo para un nuevo liderazgo y para recuperar nuestro país. Vale la pena luchar por Estados Unidos, y apenas estamos comenzando”, precisó.

Haley ha sido residente del condado de Charleston y votante registrada desde que dejó su puesto de embajadora ante las Naciones Unidas en 2018 y vive con su familia en Kiawah Island.

Ha ocupado el cargo de gobernadora de Carolina entre 2011 y 2017 y, según el rotativo, ya ha comunicado a Trump su intención de competir en la carrera presidencial republicana.

Haley es hija de inmigrantes indios. Se graduó de la Universidad de Clemson con un título en contabilidad y trabajó para una empresa de gestión de residuos antes de unirse a la tienda de ropa de su familia, tras lo cual dio el salto a la política.