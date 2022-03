Putin no puede seguir en el poder, afirma Biden y lo llama “carnicero”

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, afirmó que el mandatario ruso, Vladimir Putin, “no puede seguir en el poder”, aunque inmediatamente la Casa Blanca matizó que la intención no era pedir un cambio de régimen.

Los comentarios de Biden, incluida una declaración más temprano ese día en la que llamó a Putin un "carnicero", representan una fuerte escalada en la posición de Estados Unidos hacia Rusia sobre su invasión de Ucrania.

“Por el amor de Dios. Este hombre no puede seguir en el poder”, afirmó Biden durante un discurso en el Palacio Real de Varsovia, capital de Polonia.

“El presidente quería decir que no se debería permitir a Putin ejercer su poder sobre sus vecinos de la región. No estaba hablando sobre el poder de Putin en Rusia, ni sobre un cambio de régimen”, aclaró un responsable de la Casa Blanca.

Tras estas declaraciones, el Kremlin advirtió que “no es algo que pueda decidir el señor Biden”, según el portavoz de la Presidencia rusa, Dimitri Peskov. “Solo el pueblo de la Federación Rusa puede decidir al respecto”, argumentó.

Durante su discurso frente a funcionarios polacos, Biden calificó la invasión rusa de Ucrania como un “fracaso estratégico” de Moscú. También destacó que no consideraba a los ciudadanos como “enemigos” y aseguró que Putin era el único culpable de las fuertes sanciones económicas impuestas por Occidente contra Rusia por la invasión de Ucrania.

“Me niego a creer que (la opinión pública rusa) vea con beneplácito el asesinato de niños y mayores inocentes o que acepte que hospitales, escuelas y maternidades sean bombardeadas por misiles y bombas rusas”, declaró.

“Esta guerra no es digna de ustedes, pueblo ruso. Putin puede y debe poner fin a esta guerra”, subrayó. Pero el conflicto, según Biden, no tiene visos de terminar pronto. La batalla “entre democracia y autocracia no se ganará en unos días o meses. Debemos armarnos para un largo combate”, consideró.

Biden reiteró que EU no deseaba entrar en conflicto con las tropas rusas en Ucrania, pero advirtió a Moscú que no intente avanzar “ni una pulgada” en zonas de países de la OTAN, recordando la “obligación sagrada” de la defensa colectiva entre los miembros de la alianza transatlántica.

Declaraciones de Biden no mejoran relaciones: Rusia

Como parte de un encuentro con refugiados ucranianos, el mandatario estadounidense consideró a Putin como un “carnicero”.

No es la primera vez que el líder estadounidense usa este tipo de palabras al referirse a Vladimir Putin, considerado el principal responsable de la invasión rusa de Ucrania, que ha dejado miles de muertos hasta ahora. En los últimos días se refirió a él como “criminal de guerra”.

El Kremlin sostuvo que los insultos del presidente de Biden reducen la posibilidad de mejorar las relaciones entre Washington y Moscú. “Un líder debe mantener la calma”, declaró el portavoz. “Y, por supuesto, esos insultos personales reducen la oportunidad de mejorar nuestras relaciones bilaterales. Hay que ser consciente de esto”, señaló Peskov.

“Después de todo, él es el hombre que una vez exigió, hablando en la televisión de su país, que se bombardeara Yugoslavia. Pidió matar a gente”, agregó.

|| Con información de Europa Press, AFP, Reuters y EFE ||