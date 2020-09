Tormenta tropical Nana se forma cerca de Jamaica y se dirige a Honduras

Miami.- La tormenta tropical Nana se formó este martes en aguas del Mar Caribe cerca de Jamaica con vientos sostenidos de 85 kilómetros por hora (50 millas por hora) y se dirige hacia la costa norte de Honduras, adonde podría arribar mañana miércoles.

A las 12:05 hora local (14:05 GMT), un avión cazahuracanes localizó el centro de Nana a 120 millas (195 km) a suroeste de Kingston, la capital de Jamaica.

El sistema se está moviendo hacia el oeste a 18 m/h (30 km/h) y se espera que este movimiento de traslación continúe hasta el próximo jueves, indicó el Centro Nacional de Huracanes (NHC) estadounidense.

El Gobierno de Belice ha emitido una alerta de tormenta tropical para el toda la costa del país, desde el norte de Punta Barrios (Guatemala), hasta el sur de Chetumal (México).

UPDATE: Tropical Storm #Nana has formed from PTC 16, with maximum sustained winds of 50 mph (85 km/h). A Special Advisory will be issued within the hour to update the forecast. https://t.co/tW4KeFW0gB pic.twitter.com/DJmOGpRfoE — National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) September 1, 2020

De acuerdo con la trayectoria pronosticada, esta tormenta se moverá el miércoles cerca y al norte de la costa de Honduras.

Nana, cuyo origen fue "un disturbio tropical vigoroso" organizado en el Caribe central, lleva marejadas que están afectando sectores del sur de Jamaica, lo que continuará hasta el miércoles en la mañana, indica el NHC.

➡️ Huracán Laura deja al menos 14 muertos en EU

Las marejadas probablemente causarán condiciones amenazantes a la vida, añadió el observatorio, con sede en Miami.

Por otro lado, la depresión tropical Quince se alejará este martes de la costa de Carolina del Norte.

A lo largo del día girará hacia el este-noreste y el jueves al este, alejándose cada vez más de la costa estadounidense.

Here are the 5 PM EDT Key Messages for Tropical Storm #Nana, which is expected to become a hurricane as it approaches central America. Strong winds, dangerous storm surge and very heavy rainfall causing flash flooding are becoming more likely. More info: https://t.co/tW4KeFW0gB pic.twitter.com/9pPmTkc9UO — National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) September 1, 2020

Los vientos máximos sostenidos de Quince alcanzan las 35 millas por hora (55 km/h) con ráfagas mas fuertes.

Probablemente el miércoles quedará solo un remanente de Quince, que se formó el lunes.

➡️ Reabren en Jalisco circulación de tramos carreteros tras el paso de "Hernán"

En lo que va de año se han formado 14 tormentas tropicales con nombre, de las cuales cuatro han llegado a ser huracanes (Hanna, Isaías, Marco y Laura) y solo uno de ellos, Laura, ha sido mayor (de categoría 3, 4 o 5).

Laura tocó tierra en Luisiana (EE.UU.) con vientos de hasta 150 millas por hora (240 km/h) el pasado jueves y causó graves inundaciones y cuantiosos daños materiales.

Según las últimas informaciones, una quincena de personas murieron a consecuencia de Laura en EE.UU., a la que hay que sumar unas 40 en República Dominicana y Haití, por donde pasó como tormenta tropical.

Te recomendamos el podcast ⬇️

Spotify

Apple Podcasts

Google Podcasts

Acast

Deezer