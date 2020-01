Sismo de magnitud 4.5 cerca de central nuclear en Irán deja siete heridos

⚠️Islamic Republic of #Iran🇮🇷: A mild #earthquake of magnitude mb=4.5, was registered at 17 KM SSE of #Borāzjān, province of #Bushehr. Depth: 10KM.

Did you feel this earthquake?, Tell us!#EQVT,#زلزله,#زلزال,#רעידתאדמה,#deprem,#terremoto,#sismo. pic.twitter.com/pxkWvutgB2