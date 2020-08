"Voten como si nuestras vidas dependieran de ello", pide Hillary Clinton a estadounidenses

La excandidata demócrata a la Casa Blanca en 2016, Hillary Clinton, advirtió a los estadounidenses de que sus vidas dependen de que acudan a las urnas este próximo noviembre a votar por Joe Biden.

"Voten como si nuestras vidas y nuestras formas de vida dependieran de ello, porque así es", afirmó Clinton en un discurso grabado desde su casa en Chappaqua (Nueva York) en el tercer día de la Convención Nacional Demócrata que se celebra de forma telemática.

"Durante cuatro años, la gente me ha dicho: 'No me di cuenta de lo peligroso que era', 'ojalá pudiera volver atrás' o 'debí haber votado'. Esta no puede ser otra elección en la que 'habría', 'podría' o 'tendría", avisó Clinton, que perdió las elecciones de hace cuatro años frente a Donald Trump.

La también ex primera dama (1993-2001), exsenadora (2001-2009) y exsecretaria de Estado (2009-2013) instó a los estadounidenses a que "si votan por correo, pídanlo ahora y envíenlo cuanto antes, si votan en persona, háganlo temprano. Lleven a un amigo y usen mascarilla".

Además, Clinton, que ganó el voto popular con una diferencia de unos tres millones de votos sobre Trump pese a perder los comicios por el sistema del Colegio Electoral, puso su experiencia como ejemplo para pedir a los demócratas a que no se vuelvan a confiar.

"Joe y Kamala (Harris) pueden tener tres millones de votos más y aun así perder. Se los digo yo. Necesitamos números tan abrumadores que Trump no pueda birlar o robarse la victoria", instó la excandidata.

This can’t be another woulda coulda shoulda election.



If you vote by mail, request your ballot now and send it back right away. If you vote in person, do it early. Become a poll worker.



Most of all, no matter what, vote."

– @HillaryClinton#DemConvention pic.twitter.com/qhNAnOdVoj — 2020 #DemConvention 🇺🇸 (@DemConvention) August 20, 2020

"Recuerden cuando Trump preguntó en 2016 '¿qué tienen que perder?' Bueno, ahora lo sabemos: Nuestra salud, nuestros trabajamos, incluso nuestras vidas", sostuvo.

"Como nos advirtieron Michelle Obama y Bernie Sanders el lunes: si Trump es reelegido, las cosas empeorarán aún más", concluyó.

Clinton habló en el ecuador de la tercera noche de la convención, el día en que la senadora Kamala Harris aceptará la nominación del Partido Demócrata para ser su candidata a la Vicepresidencia de Estados Unidos.

"And don't forget: Joe and Kamala can win by three million votes and still lose. Take it from me."

– @HillaryClinton#DemConvention pic.twitter.com/hM6YQvMD74 — 2020 #DemConvention 🇺🇸 (@DemConvention) August 20, 2020