A cubetazos, vecinos apagan incendio en colonia de Emiliano Zapata

Un incendio de pastizal se registró esta tarde en el fraccionamiento Atenas, del municipio de Emiliano Zapata; sin embargo no se reportaron lesionados y el fuego fue apagado por los vecinos, dijeron testigos.

El siniestro fue reportado a Protección Civil de ese municipio alrededor de las 16:15 horas, cuando las llamas comenzaban a propagarse por un terreno repleto de pastizal y maleza.

Te puede interesar: Quema agrícola consumió 50 hectáreas de pastizal: Conafor

Sin embargo, antes de que la ayuda oficial llegará, vecinos se coordinaron y utilizaron cubetas y otro tipo de recipientes para arrojar agua al fuego, en la calle Osiris, del fraccionamiento antes citado.

Al paso de casi una hora, el fuego quedó controlado y solo se esperó a los elementos de Protección Civil para que revisaran la zona afectada por las llamas.

Local No dan importancia a los atlas de riesgo en Veracruz

El personal de emergencia removió las cenizas para asegurarse de que el fuego no resurgiera, además de que dialogó con los vecinos para confirmar que no hubo heridos no intoxicados. La Policía Estatal tomó conocimiento de lo sucedido y enviaría a elementos para recabar los primeros informes en el fraccionamiento de Emiliano Zapata.