A la cárcel 8 que trabajaron en el DIF estatal; escándalo en Espacios Educativos

Xalapa, Ver.- Un total de ocho exfuncionarios del DIF Estatal en Veracruz, durante la administración estatal de Javier Duarte, fueron detenidos por elementos de la Fiscalía General del Estado (FGE) y trasladados a la sala de juicios orales de Pacho Viejo, acusados por delitos contra el servicio público.

Con Julián “N” fueron detenidos: Pedro Francisco “N”, Francisco “N”, César “N”, Teodocio “N”, Claudia “N” , Víctor Manuel “N” y, Emilia Yasbel “N”, en distintos operativos .

Los exfuncionarios están señalados en modalidad de ejercicio indebido de funciones, incumplimiento de un deber legal, abuso de autoridad y hasta fraude específico en agravio del organismo asistencial.

Entre las aprehensiones destaca Julián “N”, quien fungió director de Atención a Población Vulnerable y Área Solicitante en el seno del organismo asistencial, cuando Karime “N”, esposa de Javier Duarte, era la presidenta y quien ahora enfrenta un proceso de extradición en nuestro país señalada por varios ilícitos entre éstos por más de 112 millones de pesos.

Esta persona asumió el cargo de director general del DIF en Veracruz, prácticamente al finalizar esa administración estatal, en sustitución de Astrid Elías Mansur.

Foto: Jesús Escamiroza | Diario de Xalapa

Del resto de los detenidos realizaron diversas funciones administrativas y de manejo de recursos públicos. Todo es producto de denuncias formuladas en 2017 por quienes estuvieron al frente de ese organismo y fundamentaron presuntas irregularidades la cual involucraba a más de 10 exservidores.

Mi captura es porque descubrí corrupción

El exjefe de Departamento de Acuerdos y Seguimiento del Instituto de Espacios Educativos, Erik “N”, dijo que su detención por la supuesta posesión de droga obedeció a que descubrió presuntos actos de corrupción en la asignación de obras en esta dependencia. El secretario de Educación Zenyazen Escobar dijo que se denunció al exfuncionario porque extorsionaba a terceros.

En conferencia de prensa señaló que tiene las pruebas, mismas que presentará en su momento, que le permiten saber que es “la piedra en el zapato” pues refirió que tiene 20 años como “luchador social”.

Foto: Cortesía | Google Maps

El exjefe de departamento agregó que su detención del pasado 13 de abril fue orquestada presuntamente por Roberto García titular de Espacios Educativos luego de que le solicitó información sobre la asignación de obras. Tengo un oficio en el que le pido que me informe sobre el estado que guardan las obras porque yo detectaba algo raro; Roberto Ixtla se reunía con el director junto con Iván Villanueva, que manejan un consorcio de obras y pedía pruebas pero me negaban la información, cosa rara que yo veía y dije que no sería partícipe. Es un prueba rotunda de que hay hechos de corrupción, yo no soy amigo de Zenyazen Escobar, yo no sé si esto es orden de él, desconozco”, narró.

Explicó que el día de su detención fue llamado por Roberto García para que se presentara en la Secretaría de Educación de Veracruz, pero al salir de Espacios Educativos ya lo esperaban policías quienes, dijo, le “sembraron” droga.

Había más de 40 elementos de policía que ya me esperaban. No detenían a ningún vehículo, me pidieron bajarme de mi auto, me identifiqué, sin dar autorización para la revisión de mi vehículo y se metieron varios elementos y sacaron un sobre amarillo y me dicen que traía droga, querían que agarrara el sobre para que pusiera mis huellas

Detalló sin embargo que tras su detención, la jueza determinó que no había elementos para ello por lo que fue puesto en libertad y ahora teme por su vida.

Quiero dejar claro que lo que me suceda y le suceda a mi familia a partir de este momento hago responsable al ingeniero Ricardo García (...) quiero pedirle a las autoridades que pongan orden y que ya basta de ese tipo de corrupción que hay en Espacios Educativos (...) Él (Roberto García) me puso este cuatro por estorbar y solicitar información por la corrupción que tienen ahí y me dijo: Aguas, por instrucciones superiores van a buscar empresas que te van a denunciar por corrupción

