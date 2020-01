Abuelos y padres de Israel rezan para que regrese vivo

Perote, Ver.- Tenextepec luce como pueblo fantasma. La gente está reunida a unos metros de la exhacienda y se organiza para seguir buscando a Israel, quien ya cumplió nueve días desaparecido. En la casa de sus abuelos, sus padres siguen rezando para que de un momento a otro regrese sano y salvo.

Sentado en una cama, visiblemente cansado y mirando fijamente dos teléfonos que se encontraban sobre un buró, así espera Juan la llamada de quienes tienen secuestrado a su hijo. Junto a él se encuentra Verónica, su esposa, quien en las manos lleva la figura de un Niño Dios que acaricia mientras sus ojos se llenan de lágrimas.

Ya pasó más de una semana que se lo llevaron, no sabemos dónde está, pero seguimos esperando que nos llamen para decirnos que ya lo soltarán, eso nos dijeron en la última llamada que recibimos, comentó el padre, quien se gana la vida como ruletero en la localidad de Tenextepec.

Cada minuto que pasa crece la angustia para esta familia. Todos se unieron y los demás habitantes no fueron la excepción, están pendientes de la situación e incluso han emprendido búsquedas por los cerros que rodean el municipio, ya que les dijeron que posiblemente se lo habían llevado entre el monte y que lo tenían en una cueva.

Foto: Eduardo Murillo | Diario de Xalapa

Como se informó, los padres de la víctima ya estuvieron negociando con los presuntos delincuentes desde hace algunos días, sin embargo, no han cumplido con el requisito que piden: una prueba de que Israel sigue con vida.

Como un joven de su edad, Israel ocasionalmente sale con sus amistades a divertirse, pero siempre avisa a sus padres. Aseguran no es de meterse en problemas ni debe nada a nadie, por ello descartan que pudiera tratarse de alguna venganza.

Con palabras altisonantes, los supuestos secuestradores contactaron desde el teléfono celular de Israel a su padre luego de las primeras 24 horas del plagio. Pedían una fuerte cantidad de dinero para no hacerle daño a su hijo.

Con una voz distorsionada, un sujeto me pedía que negociáramos, pero yo ya estaba siendo asesorado por personal de la Unidad Antisecuestros. Él me decía que todo estaba bien, que mi hijo estaba bien, pero no me lo ponían al teléfono (…) Incluso, que se había tratado de un error y que de un momento a otro lo liberarían, posiblemente en la carretera hacia Puebla

Policiaca Rodean casa de presunto secuestrador en Perote

Conforme avanzaban las investigaciones por parte de las autoridades, los detectives cuestionaron la relación de cuatro personas con la víctima. Tres quedaron descartadas y una de ellas les causó asombro, era su vecino. Desde ese momento las diligencias apuntaban a un sospechoso.

Los detectives llegaron al pueblo para montar el operativo de localización del presunto, pero se habrían negado a actuar dentro de Tenextepec, lo querían “sacar del pueblo, no se lo podían llevar de su casa aunque ya la tienen ubicada, nos dijeron”, expresó el entrevistado.

Con el paso de las horas, los delincuentes siguieron exigiendo dinero y la suma empezaron a bajar. Éstos pidieron tiempo para mandar una prueba de vida a la familia, “me mandaron un audio, pero no es la voz de mi hijo. Me dijeron los detectives que ya no respondiera. Más tarde me marcaron de nuevo y me dieron un número de cuenta para depositar ‘lo que tuviera’”.

El lunes pasado le dijeron que cerca de las 6 de la tarde le entregarían a su hijo si hacía el pago. Las investigaciones arrojaron que el número de cuenta corresponde a un familiar de quien está identificado como sospechoso en este delito, el cual vive en la Ciudad de México.

Foto: Eduardo Murillo | Diario de Xalapa

Sin más, montaron el operativo en la zona, apoyados por los habitantes, pero al momento en que lo iban a detener el sujeto se echó a correr entre el monte, “pero los ministeriales que vinieron de Xalapa no se bajaron de sus camionetas, iban muy despacio, como si le dieran chance de que escapara. Eran nueve elementos, nadie lo pudo agarrar”, narró la señora Verónica.

La gente no dudó en organizarse y fueron al domicilio del señalado, rodearon la casa y estuvieron esperando a que llegara. Estaban decididos a detenerlo y quemarlo vivo. Incluso, Juan fue a esa casa para hablar con la madre, le pedía que se apiadara de su dolor y prometía no tomar represalias contra su hijo. “Yo ya entré a la casa de forma pacífica. Incluso me comprometí a ayudarlo, lo que quiero es que mi hijo regrese, es todo lo que quiero, que lo dejen volver con nosotros”, dijo.

“Me siento impotente, le pido al familiar del presunto secuestrador que venga a Perote para que nos apoye con la situación. Nuestras familias se conocen desde hace muchos años”, externó Juan, quien agregó que quiere llevar este tema de forma pacífica y tratan en todo momento de calmar a la gente que está enojada, quieren actuar e incluso quemar a la familia del acusado, tomar palacio municipal y bloquear carreteras.

Hace dos años, un familiar de Israel fue secuestrado en la zona y el final fue fatal. Tras recordar este momento, la familia asegura que confía en Dios y en que los secuestradores reflexionen y lo dejen libre. Mientras tanto, siguen a la espera, rezando frente a imágenes religiosas en la sala del domicilio donde lo vieron salir por última vez.

Policiaca Peroteños "cazan" a presunto secuestrador; se postran a la entrada de su casa

BLOQUEAN LA CARRETERA PARA EXIGIR JUSTICIA

Pocas personas se observan en las calles. Algunos se asoman por sus ventanas y miran con duda los vehículos que pasan por ahí. Ayer, cerca de las 9 de la mañana las campanas de la iglesia repicaron. El pueblo había convocado a una asamblea para exigir a las autoridades acciones inmediatas, de lo contrario, irán tras el sospechoso para castigarlo junto con su familia.

Hombres y mujeres gritaban para ser escuchados. Pedían la presencia del secretario de Gobierno y del alcalde, pero al paso de los minutos nadie llegó, sólo un supuesto funcionario de gobierno a quien prefirieron ignorar y partieron de inmediato hacia la carretera, el bloque ya era un hecho.

Cerca de las 11:15 de ayer atravesaron taxis y unidades de carga sobre la carretera federal Perote-Puebla, en la localidad Guadalupe Victoria. Con pancartas gritaban de nueva cuenta para llamar la atención de las autoridades que al paso de las horas brillaron por su ausencia. Elementos de la Policía Federal, algunos estatales y municipales, fueron abucheados y les reprocharon su actuar en la situación.