Asesinan a balazos a reportero en Álamo

ÁLAMO, Ver.- Fue asesinado a balazos, Felipe “N”, conocido periodista y exdirector del penal de Huayacocotla, cuando manejaba un auto alquiler de su propiedad y circulaba sobre el boulevard Álamo-Estero del Ídolo en esta ciudad, la tarde de ayer.

La agresión se suscitó, cuando sujetos armados a bordo de una motocicleta, le dieron alcance en la colonia Adolfo López Portillo y dispararon en su contra para posteriormente escapar con rumbo desconocido.

Testigos del sangriento suceso solicitaron el apoyo de los cuerpos de emergencia, pero el periodista y ex funcionario, debido a las lesiones por arma de fuego, perdió la vida casi de manera inmediata por los impactos de bala en su cuerpo.

Al lugar arribaron elementos de Seguridad Pública, Guardia Nacional, Fuerza Civil, así como personal del Ejército Mexicano, quienes acordonaron el área en espera de las autoridades judiciales correspondientes.

El ex director del reclusorio de Huayacocotla también se desempeñó como Subdelegado de Política Regional, ex regidor municipal y ex representante de Acción Nacional en las pasadas elecciones del domingo 6 de Junio.

Los sangrientos hechos ocurrieron cuando manejaba el vehículo Nissan Tsuru, taxi número económico 6, con colores blanco y rojo, quedando su cuerpo sobre el lado izquierdo en el asiento del conductor, presentando impactos por arma de fuego en brazo, tórax y cabeza de dicho costado.

De inmediato el lugar fue asegurado por efectivos de la Fuerza Civil, mientras que paramédicos de Emergency Medical Services intentaron brindarle ayuda, pero informaron que ya no contaba con signos vitales.

La zona fue resguardada varias calles alrededor de los sangrientos acontecimientos ante la zozobra de la ciudadanía.

Los indicios así como su cuerpo fueron levantados y trasladados al Semefo para realizar la necropsia correspondiente. Posteriormente sus restos fueron entregados a sus familiares para darles sepultura en su lugar de origen.