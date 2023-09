Asesinan a vendedor de cinturones en Las Choapas; todo sobre el caso

Un hombre fue asesinado la mañana de hoy en la zona centro del municipio de Las Choapas; hombres armados lo interceptaron y le dispararon en tres ocasiones, hechos que sucedieron frente a la iglesia del Sagrado Corazón de Jesús y en inmediaciones del mercado principal.

La víctima fue identificada como Manrique “N” de 52 años de edad; era vendedor ambulante especializado en cinturones y se encontraba en la acera cuando lo sorprendieron y le dispararon hasta acabar con su vida.

¿Cómo ocurrió el asesinato del comerciante?

Los hechos ocurrieron en la avenida 20 de Noviembre a la altura de la parroquia mencionada, en donde el trabajador repentinamente fue atacado a balazos por personas que minutos antes presuntamente mantuvieron un diálogo con él.

Las tres detonaciones alertaron a varias personas que se encontraban realizando compras en el mercado “Miguel Hidalgo”, por lo que se refugiaron en algunos establecimientos para no sufrir lesiones por una bala perdida.

Luego de algunos minutos, las personas que se encontraban en la zona identificaron a Manrique “N” conocido como el “Güero Pecas”, quién tenía su domicilio en la zona urbana de la ciudad de Las Choapas que se localiza al sur de la entidad veracruzana.

Varias personas llegaron a la zona del crimen por lo que las autoridades preventivas municipales, estatales y Guardia Nacional, inmediatamente acordonaron el perímetro por lo que la circulación vehicular se vio interrumpida por tiempo prolongado.

Los elementos policiacos implementaron un operativo de búsqueda para dar con los responsables, pero hasta el momento no hay informes de hombres detenidos. Se tiene conocimiento que el cadáver se mantuvo en el lugar de los hechos aproximadamente dos horas, pues se menciona que no había perito y el más cercano se encontraba hasta el municipio de Coatzacoalcos.

Varios minutos después llegó la Fiscalía Regional, Policía Ministerial y Servicios Periciales que realizaron las primeras investigaciones.

Algunas personas trataron de cubrir el cuerpo para que no quedara expuesto, pero no se les permitió por parte de la autoridad policíaca para no alterar la escena de los hechos.

Finalmente ordenaron el levantamiento del cuerpo para su traslado al Servicio Médico Forense (Semefo), para los exámenes de rigor en dónde se espera se presente la familia a solicitarlo para darle sepultura en su lugar de origen; hasta el momento se desconocen las causas de este asesinato y serán las autoridades las encargadas de continuar con las investigaciones para dar con los responsables de la muerte de Manrique “N” vendedor de cinturones. (Con información de Alberto Cardona).