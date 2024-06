Ataque de abejas dejó alrededor de 20 aves de corral y un perro muertos, en Zaragoza

El ataque de abejas africanizadas registrado en el municipio de Zaragoza, en el sur del estado, causó la muerte de aproximadamente 20 patos y gallinas, además de un perro; el dueño de la vivienda resultó con algunas lesiones, de acuerdo con testigos.

Vecinos señalan que se pidió ayuda con oportunidad a la dirección de Protección Civil municipal, sin que se recibiera apoyo, pues agregan que los elementos de esa corporación carecen de equipo y de la capacitación adecuada.

Los insectos fueron combatidos por la familia agraviada y vecinos, quienes utilizaron insecticida y una bomba para fumigar.

¿Cómo ocurrió el ataque de las abejas en municipio de Zaragoza, Veracruz?

Los hechos ocurrieron en la calle Guadalupe Victoria, del municipio de Zaragoza, cercano a Minatitlán; las abejas africanizadas llegaron en enjambre y se fueron encima de los animales.

Aarón, habitante de la casa, dice desconocer la causa que enfureció a los insectos y que la mayoría entró a través del patio, en donde tenía pollos, gallinas y un perro.

Las abejas se encontraban en un árbol de mango que recientemente fue derribado, aunque, según él, nadie las había molestado.

Al inicio de la agresión, se movilizó a la Dirección Municipal de Protección Civil, sin que supuestamente recibiera atención oportuna.

Al regresar a su casa, descubrió que su perro y sus aves de corral estaban graves a causa de los múltiples aguijonazos.

Las abejas se encontraban en un árbol de mango que recientemente fue derribado | Foto: David Bello / Diario de Xalapa

Además, aunque intentó rescatarlos, las abejas se fueron en su contra y lo atacaron; sus animales murieron.

Con el apoyo de familiares y de vecinos, algunos de los insectos fueron eliminados y posteriormente los demás comenzaron a retirarse.

“Les dije (a los de Protección Civil municipal) que si tenían el equipo me lo prestaran para poder actuar; yo fui a la una y media y llegaron ellos a las dos y media de la tarde y sin equipo para combatirlas", agrega.

Incluso, ante la falta de apoyo, recalca que su familia y él combatieron a las abejas con una bomba para fumigar, con sus propios medios.

También dice que utilizaron insecticida para matar a las abejas y evitar que atacaran en otras casas.

Los insectos fueron combatidos por la familia agraviada y vecinos, quienes utilizaron insecticida y una bomba para fumigar | Foto: Jesús Escamiroza / Diario de Xalapa

El agraviado expresa su indignación y molestia, pues recalca que en Protección Civil de Zaragoza le negaron el apoyo oportuno.

Además, señala que los elementos de Protección Civil se presentaron tarde y sin el equipo ni la capacitación adecuada.

“No tienen equipo y solo acudieron a verificar; yo sí me molesté y les dije que se retiraran. No es posible que Protección Civil no tenga los medios y equipos necesarios para trabajar, mejor que renuncien”, sostiene.

El agraviado expresa su indignación y molestia, pues recalca que en Protección Civil de Zaragoza le negaron el apoyo oportuno | Foto: Salma Lara / Diario de Xalapa

Aarón sufrió algunas picaduras que no son de gravedad y que fueron atendidas por sus familiares.

En el patio de su casa quedaron los cuerpos de aproximadamente 20 gallinas y patos, además de un perro, por lo que exige al Ayuntamiento de Zaragoza capacitar a los elementos de Protección Civil para que puedan brindar ayuda especializada cada vez que se requiera.

