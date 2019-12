Bodas gay, pura “ficción jurídica”

Xalapa, Ver.- Toda unión que no sea hombre y una mujer es “una ficción jurídica” y no debe llevar el nombre de matrimonio, aseguró José Manuel Suazo Reyes, vocero de la Arquidiócesis de Xalapa quien reiteró que la postura de la iglesia católica no cambiará y seguirá oponiéndose a las uniones entre personas del mismo sexo.

Entrevistado respecto a las iniciativas que podrían tratarse en el Congreso Local el próximo año entre las que estarían los matrimonios igualitarios y la Interrupción Legal del Embarazo, el sacerdote católico destacó que aquellas personas del mismo sexo que viven juntas cuentan con otras alternativas legales para salvaguardar sus derechos laborales, de sucesión, entre otros.

Sin embargo, precisó que en Veracruz se debe proteger y promoverse la familia “natural” que es la formada por papá, mamá y los hijos ya que esta organización social constituye un aliado para el Estado en la búsqueda de paz y de unión.

Suazo Reyes recordó que el camino que pudieran seguir los legisladores locales es la modificación del Código Civil para el Estado de Veracruz y eliminar la parte que específica que el matrimonio es entre un hombre y una mujer son embargo, advirtió que de realizarse esta reforma traería consecuencias negativas a la sociedad. “¿En qué beneficia un matrimonio entre dos hombres y dos mujeres? No aporta nada y por el contrario si complicaría más la situación”.

Respecto a la posible aprobación del aborto en la entidad, el vocero de la Arquidiócesis de Xalapa se pronunció a favor de que Veracruz siga defendiendo la vida, desde la concepción hasta su conclusión natural por lo que no aceptarán que se reforme la Interrupción Legal del Embarazo como ya lo hicieron la Ciudad de México y Oaxaca. “El aborto por donde quiera que se le vea es un asesinato y eso no puede reconocerse jamás como un derecho”, dijo.

Dio a conocer que ya se han sostenido reuniones con legisladores locales para dar a conocer la postura de la iglesia católica respecto al tema y descartó que se trate de un asunto solo de fe o de creencias sino que hay bases científicas que lo avalan. “Hemos conversado sobre el tema y expuesto nuestras razones (…) Ellos deben tomar en cuenta todas las voces”, precisó.