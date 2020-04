Cae rayo e inicia incendio forestal en Tlilapan; quedó controlado

Tlilapan, Ver.- A causa de “un rayo”, en una parte de la montaña a donde se asienta la población de Omiquila, perteneciente al municipio de Rafael Delgado, provocó que se iniciara rápidamente un incendio forestal, que más tarde se controló, con apoyo de Protección Civil Municipal, gente de Tlilapan, Tzoncolco y Omiquila. Afirmo así, la alcaldesa, Enfermera, Gabriela Ramos Ramírez.

Aunque Omiquila es jurisdicción del municipio de Rafael Delgado, "en primera somos vecinos hermanos y en segunda, no vamos a permitir que avanzara el incendio al cerro de Tlilapan y luego ya no se lograra controlarlo", por lo que de manera inmediata subió el grupo de faeneros y Protección Civil a cargo de Samuel Méndez Ixmatlahua y el domingo se realizó una “Brecha, corta fuegos” para que no atravesaran las llamas.

Foto: Rafael Hernández / Colaborador | El Sol de Orizaba

El segundo incendio se dio, luego de que, campesinos realizaron su anual “Quema de Rosa", en el lugar conocido como la Ciénega, perteneciente al municipio de Rafael Delgado, ya que el fuego se extendió a la parte del cerro y se salió de control.

Para ello, dijo el ex alcalde de Rafael Delgado, Martin Sánchez Nolasco, que más de 80 hombres que pertenecen al Comité del Agua de la comunidad de 4º Barrio y se avocaron a realizar “brechas corta fuegos”, y demás estrategias para lograr controlar este incendio que amenazaba con arrasar las áreas verdes de lo que aun dejó el pasado incendio forestal que inicio en Tenejapan, Tlilapan y concluyó su avance en Rafael Delgado.