Condenan los panistas detención de Tito Delfín

El candidato a la dirigencia estatal del PAN, Tito Delfín fue detenido la tarde de ayer por agentes de la Policía Ministerial en el norte de la entidad.

De acuerdo con los primeros informes se sabe que el exalcalde de Tierra Blanca y también exdiputado local por ese partido se encontraba de gira por los municipios de Álamo y Cerro Azul, ya que aspira a dirigir al Partido Acción Nacional en Veracruz.

Se trasladaba en su camioneta en la carretera que va de Álamo a Cazones cuando fue detenidos en un retén.

Iba acompañado, entre otros, por su hija Alicia, quien en un video pide a las autoridades por qué detuvieron a su padre, ya que afirma solo lo aprehendieron y no mostraron la orden de aprehensión.

Integrantes de su equipo de campaña siguieron en sus camionetas a los vehículos oficiales, para saber adónde llevarían al político detenido, quien al parecer es trasladado a Xalapa.

Al respecto, testigos señalan que los hechos fueron en la carretera a Álamo.

Policías que cumplieron con la orden señalan que la FGE daría a conocer la situación de manera detallada a través de un comunicado.

Tito Delfín fue alcalde de Tres Valles y diputado por ese distrito. Hasta hace unos meses era contrario al grupo panista de Miguel Ángel Yunes, pero se unió a éste y fue postulado para la presidencia del PAN estatal.

Compite contra el actual dirigente, Joaquín Guzmán Avilés, quien quiere repetir en el cargo.

Exsenadora acusa persecución política

La exsenadora por el Partido Acción Nacional Indira Rosales San Román, acusa a través de un comunicado la violenta detención que sufrió este sábado Tito "N", candidato a presidir el PAN en el estado de Veracruz.

A través de un video, la exsenadora, quien pidió licencia a partir del día 5 de este mes al Senado de la República Mexicana da a conocer a través de sus redes sociales que la detención “es uno más de los actos de persecución política ejecutados por el gobernador Cuitláhuac García Jiménez a través de la Fiscalía General del Estado.

Indira Rosales San Román / Foto: Archivo OEM | Diario de Xalapa

"Dicen que a los delincuentes ´abrazos, no balazos´, y a los opositores ´balazos y cárcel, no abrazos´".

Insiste en que las autoridades estatales usan el poder no para perseguir delincuentes sino para agredir a sus opositores, por lo que inventan acusaciones y delitos y persiguen a quienes no están de acuerdo con un gobierno que lleva a Veracruz al precipicio.

En su opinión, el único delito de Tito N fue anunciar que sería un opositor fuerte, que no se doblegaría frente al poder y puesto que el gobierno quiere evitar que el PAN sea encabezado por un opositor porque quiere un pelele a su servicio, le ha detenido.

Los verdaderos panistas no vendemos nuestra conciencia, concluye su comunicado en el que también acusa a Joaquín (Guzmán Avilés) y a Julen (Rementería del Puerto), a quienes señala que por su complicidad llevarán el estigma por siempre.

Exige que se respete la vida y la integridad física de Tito N y que sea puesto en libertad de inmediato.

Militantes condenan detención

Veracruz, Ver.- Tras la detención de Tito Delfin Cano uno de los candidatos a la dirigencia estatal de Acción Nacional, panistas del estado han alzado la voz exigiendo su liberación y responsabilizando al gobierno de Cuitláhuac García Jiménez por esta acción sin fundamento.

A través de las redes sociales militantes se han hecho expresar por el hecho cometido durante la tarde de este sábado mientras el candidato recorría la zona de Álamo.

En un video, Alicia Delfín hija del panista hizo un relato de los hechos explicando que mientras viajaban por la carretera Álamo-Cazones, fueron parados por un reten que sin dar explicación detuvo a Tito Delfín pese a que se identificó.

“Nos detuvo un retén, íbamos con mi papá, Tito Delfín, se bajó, se identificó, lo detuvieron con una orden de aprehensión que desconocemos porque no nos la mostraron, en este momento vamos camino, creemos a Xalapa, no sabemos porque no sabemos absolutamente nada, les pido a las autoridades competentes que nos den información porque necesitamos saber por qué detuvieron a mi papá, les pido a mis compañeros panistas que me ayuden”, ex lo que expresa en el video de menos de un minuto.

En un post publicado en su perfil de Facebook, Miguel Ángel Yunes Márquez, excandidato del PAN en el municipio de Veracruz, señala que el actual gobierno quiere evitar que Tito gane la elección debido a su compromiso por encabezar una oposición firme contra la administración actual, la cual califica como inútil.

Asegura que el gobierno quiere meter miedo a la oposición para detener la lucha.

“El gobierno quiere evitar que Tito gane, porque se comprometió a encabezar una oposición firme en contra de un gobierno inútil que lleva a Veracruz al desastre. Por eso lo encarcelaron, por eso perdió su libertad. Quieren meternos miedo para que dejemos de luchar, pero se equivocan”, es el mensaje.

Asimismo el diputado local, Enrique Cambranis condenó la detención del exalcalde de Tierra Blanca y responsabilizó al gobernador, Cuitláhuac García de esta acción.

“Condeno la arbitrariedad con la que el gobierno de @CuitlahuacGJ detuvo al doctor, lo hacemos responsable directo de su integridad y reprobamos su intromisión en los procesos internos del @CDEPANVeracruz”.

Con información de Ingrid Ruiz | Diario de Xalapa