Dan prisión preventiva a enfermera pese a que la familia reclama su inocencia

Veracruz, Ver.- A pesar de que la familia reclamó su inocencia, este jueves se dio prisión preventiva por dos años a la enfermera Nora Patricia “N” para investigar su probable responsabilidad en el asesinato de su esposo.

Este jueves por la noche un juez de control determinó imponer como medida cautelar la prisión preventiva a la señora de profesión enfermera en la Torre Pediátrica de Veracruz para que inicien las investigaciones en torno al crimen cometido el pasado 26 de mayo donde fue asesinado su esposo Manuel “N”.

Foto: Cortesía | Andrés Caro

Policiaca Detienen a alcalde de Alto Lucero acusado de portación de armas

De acuerdo con Sack Dilan González Tagano hijo de Nora Patricia “N”, su mamá es inocente ya que todas las investigaciones hechas hasta el momento demuestran que la enfermera de profesión no estuvo presente en el asesinato de su padre y durante su detención ni siquiera sabía lo que había pasado.

Explicó que el 26 de mayo que se dieron los hechos, él estaba con su padre y éste se traslado al taller de carpintería en la colonia El Coyol para terminar un trabajo y ahí fue asesinado.

“Encontré el cuerpo en la casa alrededor de las 2:50 pm, mi madre salió de la casa ese día desde la mañana y no regresó hasta alrededor de las 5:30-6 pm, las autoridades se la llevaron para hacer declaración acompañada de mi suegra a la fiscalía de Rafael cuervo pero ya nunca salió, le imputaron cargos ficticios de ultrajes a la autoridad ,donde hacen mención haber encontrado a mi mamá a media noche por la iglesia de Santa Ana agrediendo a las autoridades lo cual no es cierto porque a esa hora seguía declarando en la fiscalía el caso es que con esos cargos ficticios no salió mi mamá”, denunció.

González Tagano aseguró que su mamá es una víctima pues mientras estuvo en Playa Linda no le dieron de comer y que todo se trata de una fabricación de delitos por parte de las autoridades.

Los familiares realizaron un plantón a las afueras de las instalaciones de la Fiscalía ubicadas en la colonia Vista Mar donde se llevó a cabo la audiencia de control, para pedir por su liberación.

Sin embargo, las autoridades decidieron que se quede en prisión en tanto se realizan las investigaciones.