Desaparece sociólogo cordobés en Xalapa

Xalapa, Ver.- Familiares de Salvador Ponce Ávalos, vecino de Córdoba, solicitan la ayuda de la ciudadanía para localizarlo, ya que no saben de su paradero desde el sábado, cuando salió del domicilio de su novia aquí en Xalapa.

Su mamá, Georgina, refirió que mantuvo comunicación con él desde Córdoba el mediodía del viernes y que se enteró de su desaparición la noche del domingo por la pareja sentimental de su hijo.

Dijo que su nuera le platicó que había estado el sábado con él realizando un trabajo desde temprano en casa de ella, hasta el mediodía, pero que él le dijo que tendría que ir a su domicilio, ubicado en la calle Agustín S. Blanca de la colonia Del Maestro de esta capital.

Al pasar los minutos y no regresaba, ella intentó comunicarse con él, pero no recibió respuesta. Luego de transcurrir algunas horas, pensó que se había ido a convivir con amigos, por lo que no insistió.

El domingo comenzó a comunicarse con amigos en común, para preguntar si habían visto a su novio, pero hubo respuesta negativa.

Luego de no saber su paradero, la pareja sentimental le informó la noche del domingo a la mamá de Salvador Ponce Ávalos sobre su desaparición.