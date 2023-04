Atrapan y golpean a presuntos ladrones en Lomas de Santa Fé, en Xalapa

Xalapa, Ver.-Vecinos del fraccionamiento Lomas de Santa Fé de la ciudad de Xalapa, sorprendieron a dos hombres anoche, cuando presuntamente realizaban un robo en una casa de la zona, por lo que luego de someterlos comenzaron a golpearlos con intenciones de lincharlos; fueron rescatados por la policía.

De acuerdo con datos, los presuntos ladrones, habrían ingresado a un domicilio a robar, sin embargo, fueron sorprendidos por los dueños y sometidos.

¿Por qué los vecinos decidieron golpear a los presuntos asaltantes?

Debido a los constantes robos que han sufrido en ese lugar, decidieron darle un escarmiento y comenzaron a golpearlos hasta causarles lesiones de consideración.

Al ser lastimados los hombres, con gritos pedían que ya no siguieran agrediéndolos, incluso uno juraba por su mamá que ya no volvería hacerlo, mientras que el otro trataba de sensibilizar a sus golpeadores a recordarles que estaban en Semana Santa y “que esto no le gusta a Dios".

Uno de ellos sufrió fuertes golpes en el rostro a causa de varias patadas que le propinaron los enojados vecinos, quienes dicen estar cansados de los robos que sufren en su fraccionamiento.

Con el paso de los minutos se presentó la Policía Municipal y arrestó al que estaba menos golpeado, mientras que el segundo, que tuvo lesiones contundentes en la cara, fue atendido por técnicos en urgencias médicas de la Comisión Nacional de Rescate (CNR) y trasladado a un hospital cercano.

El detenido fue llevado a las instalaciones del cuartel San José para luego ser puesto ante las autoridades correspondientes, en donde deberá responder por los actos que cometió; se espera se presenten los afectados a colocar la denuncia por robo.

Vecinos de fraccionamientos le pidieron a los policías que llegaron, que realicen más recorridos en la colonia, pues han sido blanco de robos, porque de lo contrario volverán hacer este tipo de acciones contra la persona que sea sorprendida hurtando.