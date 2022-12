Detienen a tesorero de Sayula de Alemán; pobladores exigen su liberación

Fue la mañana de ayer cuando elementos de la Policía Ministerial realizaron la detención del tesorero municipal de Sayula de Alemán, Rafael “N”, así como de su escolta Gioberti “N” y fue por presuntos delitos contra la salud y contra las instituciones de seguridad pública (portación de arma de fuego), de acuerdo al informe de la FGE.

Luego de las detenciones, que en un inicio se desconocía que fueron hechas por la autoridad, la familia denunció el hecho ante las instancias correspondientes.

¿Por qué iniciaron las manifestaciones de los pobladores de Sayula de Alemán?

Con el paso de las horas, la población de ese municipio tuvo conocimiento de los hechos e iniciaron una fuerte manifestación con un bloqueo de la carretera Salina Cruz-Acayucan, a la altura de San Isidro, al sur del estado de Veracruz.

Durante ese momento con gritos, quema de llantas y pancartas las numerosas personas que se congregaron exigían la liberación de ambas personas que habían sido detenidas.

Además entre los reclamos decían que las detenciones eran injustas por parte de la Fiscalía General del Estado de Veracruz (FGE). Mientras eso sucedía hasta ese momento la dependencia no había dicho nada al respecto, sin embargo, tiempo después lo hizo oficial.

Las decenas de personas durante el reclamo en ese acceso importante de Sayula, colocaron llantas y ramas de árboles que fueron quemadas en medio del camino impidiendo el paso de autos.

Acusaban que esto era parte de un complot entre Lorena, alcaldesa de Sayula de Alemán y la autoridad estatal, luego de darse a conocer las presuntas anomalías en esa administración.

Aviso oficial de la FGE

A través de su página oficial, se dijo que la Secretaría de Seguridad Pública detuvo en flagrancia a Gioberti “N” y Rafael “N”, tesorero municipal del ayuntamiento de Sayula de Alemán, quienes ya están a disposición de la Fiscalía Regional del municipio de Coatzacoalcos.

Detiene SSP en flagrancia a Gioberti “N” y a Rafael “N”, tesorero del Ayuntamiento de Sayula de Alemán



• Los pone a disposición de la Fiscalía Regional en Coatzacoalcos pic.twitter.com/WAOHi85Ith — FGE Veracruz (@FGE_Veracruz) December 7, 2022

Destaca que fue el martes cuando realizó la detención la SSP, adscritos a la Dirección General de la Fuerza Civil, quienes realizaron las detenciones de las dos personas por ser presuntos responsables de los delitos contra la salud y contra las instituciones de seguridad pública.

Indica el texto que al momento de ser detenidos se encontraban en posesión de un arma corta y un arma larga que fueron remitidas para desahogar las periciales correspondientes.

Además fue respetando sus derechos humanos y el debido proceso, serán presentados en audiencia inicial ante el Juez de Proceso y Procedimiento Penal Oral del Distrito Judicial de Coatzacoalcos, para que defina su situación jurídica.

¿Qué dice el video del tesorero?

Luego de la detención comenzó a circular un video que previamente fue hecho, con fecha de domingo 13 de noviembre del presente año.

Rafael “N”, tesorero municipal da a conocer que autoridades estatales tratan “de detenerme de forma ilegal, plantarme drogas y armas. Desconozco el motivo porque Cisneros me quiere encarcelar, sé muy bien que es un capricho de la licenciada Lorena, la misma mujer que mandó sicarios a mi casa para hacerme daño”, explica.

Tras la detención, pobladores de ese municipio iniciaron una fuerte manifestación con un bloqueo | Foto: René Corrales | Diario de Xalapa

Y agrega: “Tampoco tengo el gusto de conocer al señor Cisneros, no sé qué tiene contra mí, por qué me quiere fabricar delitos. Acá aprovecho para declarar que la alcaldesa de Sayula, presume mucho de su cercanía con el licenciado Cisneros. En diversas ocasiones cuando iba a la oficina de la alcaldesa a checar los estados financieros ella me quitaba mi celular y comenzaba a amenazarme para que yo renunciara”.

“Siempre me decía que me iba a meter a la cárcel con ayuda de Cisneros y creo que se trata de todo este asunto, todo este tema. En varias ocasiones fui amenazado por Lorena, quien se escuda en manto protector de la SEGOB, para cometer sus abusos”.

“Hago este video el cual pido que se dé a conocer en caso que Cisneros cumpla su plan de plantarme drogas y armas, para que todos sepan que se trató de delitos fabricados”, concluye la grabación.